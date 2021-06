Microsoft reconnaît le problème de clarté du texte de la barre des tâches de Windows 10.



Microsoft a récemment reconnu le problème de texte flou rencontré avec le bouton Actualités et intérêts dans la barre des tâches. Le problème a été introduit avec la mise à jour KB5001391 et affecte les utilisateurs avec certaines configurations de moniteur. Il peut affecter les utilisateurs sous Windows 21H1, 20H2, 2004 et 1909 et Microsoft a confirmé qu'il travaille sur une solution qui sera publiée dans une prochaine mise à jour. La seule "solution" actuellement disponible consiste à désactiver le texte et l'icône "Actualités et intérêts".











Microsoft



Après l'installation de la mise à jour KB5001391 ou de mises à jour ultérieures, le bouton "Actualités et centres d'intérêt" de la barre des tâches de Windows peut présenter un texte flou sur certaines configurations d'affichage.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP