La mise à niveau vers Windows 11 est probablement gratuite, y compris pour les utilisateurs de Windows 7 et 8.1.



Cette semaine, nous avons vu une fuite de Windows 11. Cela soulève la question de savoir ce que Microsoft va faire, si vous aurez besoin d'une nouvelle licence, d'une licence de mise à niveau ou si la mise à jour vers Windows 11 sera gratuite ? Il semblerait que la mise à jour vers Windows 11 soit gratuite, même pour les anciens systèmes d'exploitation.







Tout porte à croire que Microsoft annoncera Windows 11 à la fin de ce mois. Des clés de configuration de produit pour Windows 7 et 8.1 apparaissent et indiquent que la mise à niveau vers Windows 11 sera gratuite, même pour les anciens systèmes d'exploitation, selon XDA Developers. Le média n'a pas encore testé si la mise à niveau fonctionne réellement, car seule une version inconnue de Windows 11 est apparue en ligne pour l'instant.







Depuis la sortie de Windows 10, les utilisateurs disposant de toutes les versions récentes du système d'exploitation peuvent passer gratuitement à la dernière version grâce à l'outil de création de supports. Microsoft a annoncé en 2015 que les utilisateurs ne pourraient installer la nouvelle version gratuitement que pendant un an. Jusqu'à présent, cependant, la mise à niveau est toujours disponible sans nouvelle licence via un petit détour.



Les mises à niveau gratuites de Windows 7 fonctionnent également avec Windows 11, si le bruit court. Les utilisateurs disposent encore d'anciennes licences qu'ils ont essayées dans la version qui a fait l'objet d'une fuite et voilà que le serveur d'activation envoie un message positif avec la version actuelle.



THE GURU3D