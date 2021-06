Les expéditions de DDR5 devraient dépasser celles de DDR4 en 2023.



Le dernier rapport Status of the Memory Industry de juin 2021 publié par Yole Developments montre que le marché de la mémoire continue de croître et devrait dépasser les 200 milliards USD en 2026. L'introduction de la mémoire DDR5 sera extrêmement rapide, les expéditions devant dépasser celles de la DDR4 en 2023 et représenter plus de 90% des bits expédiés en 2026.











Les principaux fabricants de DRAM ont tous finalisé leur conception de la DDR5 et les expéditions de plusieurs d'entre eux ont déjà commencé. Le rapport prévoit également une augmentation de la quantité de DRAM utilisée dans toutes les catégories de produits, ce qui contribuera à une forte croissance des revenus des fabricants de mémoire.



TECHPOWERUP