G.SKILL annonce le boîtier Pentagonal Z5i Mini-ITX unique en son genre pour PC.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, premier fabricant mondial de mémoires et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est ravi d'annoncer le lancement du châssis Z5i Mini-ITX, un boîtier PC minimaliste et compact conçu pour les constructions SFF (small-form-factor) hautes performances. Le Z5i est doté d'un design élégant en forme de prisme pentagonal avec des panneaux latéraux en verre trempé incurvés sur les deux côtés, et est capable de supporter des radiateurs de refroidissement liquide allant jusqu'à 280 mm et des cartes graphiques haut de gamme à triple fente allant jusqu'à 330 mm de longueur pour une construction de PC petite mais puissante.











Le G.SKILL Z5i est un boîtier Mini-ITX de conception unique avec des panneaux latéraux incurvés en verre trempé de 4 mm qui s'enroulent autour du cadre extérieur en aluminium monobloc fabriqué avec précision pour former un boîtier à 5 côtés, mettant en valeur la conception à double chambre afin que les composants matériels internes puissent être vus des deux côtés. Pour permettre un espace de travail plus propre, le Z5i est créé avec un panneau d'E/S de la carte mère orienté vers le bas afin que les câbles puissent être gérés proprement et facilement.











Un design compact pour du matériel haut de gamme



Conçu pour accueillir des composants matériels haut de gamme, le boîtier Z5i Mini-ITX prend en charge les grandes cartes graphiques à 3 fentes d'une longueur maximale de 330 mm et supporte jusqu'à un radiateur AIO de 280 mm ou deux ventilateurs de boîtier de 140 mm à l'arrière pour le refroidissement. Le Z5i est donc conçu pour accueillir jusqu'à trois disques de stockage, dont deux disques SSD 2,5" et un troisième espace convertible 2,5"/3,5" SSD/HDD.



Connectivité du panneau avant et éclairage ARGB



Pour faciliter l'accès aux périphériques USB externes, le panneau avant du Z5i est équipé de deux ports USB 3.0 et d'un port USB 3.1 Type-C, offrant ainsi des connexions haut débit pratiques aux périphériques de stockage portables modernes ou aux smartphones. Le Z5i intègre également l'ARGB pour fournir un éclairage ambiant du boîtier via le connecteur RGB standard à 3 broches de 5 V sur les cartes mères prises en charge et contrôlable avec le logiciel d'éclairage de la carte mère pour une personnalisation facile de l'éclairage.



Conçu avec excellence



Conçu pour prendre en charge des composants haut de gamme et intégrer des fonctionnalités uniques dans le facteur de forme compact Mini-ITX, le Z5i a été reconnu dans le monde entier pour la conception de ses produits et a reçu les prix "iF Design Award 2021" et "Red Dot Design Award 2021".







Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP