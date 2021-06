Noctua lance le refroidisseur de CPU passif NH-P1 et le ventilateur LS-PWM pour les systèmes semi-sans ventilateur.



Noctua lance aujourd'hui son très attendu refroidisseur de CPU NH-P1 ainsi que le ventilateur optionnel NF-A12x25 LS-PWM 120 mm. Conçu dès le départ pour un fonctionnement sans ventilateur, le NH-P1 est capable de refroidir des processeurs modernes haut de gamme avec une dissipation thermique faible à modérée de manière totalement passive dans des boîtiers avec une bonne convection naturelle. Pour des performances encore plus élevées ou des configurations semi-passives qui ne font tourner leurs ventilateurs que lorsque cela est nécessaire, le NH-P1 peut être équipé d'un ventilateur 120 mm à faible vitesse et ultra-silencieux, tel que le nouveau NF-A12x25 LS-PWM.







"Le NH-P1 est notre tout premier refroidisseur passif, et il devrait être facile de voir que nous ne nous sommes pas contentés de prendre un dissipateur ordinaire et d'omettre le ventilateur", déclare Roland Mossig (PDG de Noctua). "Un travail d'ingénierie considérable a été nécessaire pour concevoir cette unité pour un fonctionnement sans ventilateur et nous sommes vraiment fiers du résultat final. Dans notre système de démonstration entièrement sans ventilateur, le NH-P1 refroidit un Intel Core i9-11900K exécutant Prime95 à plus de 3,60 GHz - c'est beaucoup de puissance de traitement et un énorme 125 W maintenu sous contrôle sans aucun bruit de ventilateur !".







Le NH-P1 n'est pas un simple dissipateur sans ventilateur : avec des ailettes beaucoup plus épaisses et espacées, il atteint à la fois la masse et la résistance minimale au flux d'air nécessaires pour exceller dans le refroidissement par convection naturelle. Dans les systèmes sans ventilateur entièrement optimisés, le NH-P1 est capable de refroidir des CPU haut de gamme avec une dissipation thermique faible à modérée en utilisant uniquement la convection naturelle (voir les directives de configuration et la liste de compatibilité des CPU).



Il est donc idéal pour les constructions puissantes qui ne comportent aucune pièce mobile et fonctionnent de manière absolument silencieuse. Complété par le nouveau système de montage Torx SecuFirm2+, le composé thermique NT-H2 primé de Noctua et une garantie fabricant de 6 ans, le NH-P1 est la pierre angulaire idéale pour les constructions sans ventilateur ou semi-passives de qualité supérieure.







" Bien que nous soyons très enthousiastes quant aux possibilités qu'offre le NH-P1, nous devons également souligner que la construction d'un système à refroidissement passif n'est pas aussi simple que celle d'un système ordinaire. Pour obtenir des résultats optimaux, les composants doivent être sélectionnés plus soigneusement et certains principes doivent être respectés", explique Roland Mossig (PDG de Noctua). "C'est pourquoi nous proposons des directives de configuration détaillées, un tutoriel vidéo de guide de construction, une liste de boîtiers recommandés ainsi qu'une liste exhaustive de compatibilité des CPU qui aideront les clients à obtenir les meilleurs résultats possibles."







En plus du NH-P1, Noctua a lancé le ventilateur optionnel de 120 mm NF-A12x25 LS-PWM, une variante à basse vitesse et PWM du NF-A12x25 primé, idéale pour améliorer les performances du NH-P1 dans les systèmes semi-passifs. Avec un niveau de bruit maximal de seulement 12,1 dBA, le NF-A12x25 LS-PWM est presque inaudible, mais il permet d'augmenter considérablement les performances du refroidisseur. Comme le ventilateur s'arrête à 0 % de PWM, il peut facilement être configuré pour un fonctionnement semi-passif, de sorte qu'il ne tourne que lorsque cela est nécessaire.







De cette façon, le système fonctionnera sans ventilateur la plupart du temps, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour mieux utiliser les modes turbo des CPU plus puissants qui nécessitent un flux d'air supplémentaire pour être refroidis de manière adéquate dans des conditions de pleine charge.



TECHPOWERUP