Mad Catz annonce la souris de jeu ambidextre B.A.T. 6+.



Mad Catz Global Limited, le leader de l'innovation en matière de matériel de jeu, est heureux d'annoncer une nouvelle souris de jeu, la B.A.T. 6+. Combinant les éléments d'un design rapide et puissant, cette souris de jeu véritablement ambidextre offre une personnalisation et un confort ultimes, permettant à chaque joueur d'intervertir les jupes latérales et les repose-poignets à volonté en toute circonstance. Équipée d'un capteur 16K DPI haut de gamme et du temps de réponse de 2 ms du commutateur DAKOTA, la B.A.T. 6+ vous fait devenir l'armurerie mobile.











Le design de B.A.T. 6+ s'inspire des vaisseaux spatiaux, des hypercars et des batmobiles. La conception des évents latéraux a été obtenue à partir de l'hypercar la plus rapide. Cette conception empêche les mains du joueur de surchauffer pendant les longues heures de jeu. Les différentes tailles de plaques dorsales et de jupes latérales interchangeables du B.A.T. 6+ sont toutes conçues de manière experte pour s'adapter à des styles de jeu tels que la préhension, les griffes ou le bout des doigts, permettant ainsi une expérience de jeu personnalisée qui s'adapte parfaitement aux différentes situations de jeu.











La B.A.T. 6+ est également doté du commutateur mécanique DAKOTA de Mad Catz. Le commutateur mécanique DAKOTA adopte une nouvelle technologie de détection des signaux, permettant une réponse instantanée par l'un des deux points de contact. Cette technologie traite précisément l'enregistrement des signaux et accélère le temps de réponse du commutateur à seulement deux millisecondes - 60% plus rapide que les autres commutateurs mécaniques !







Doté du capteur optique Pixart PMW 3389, le B.A.T. 6+ sera capable de détecter tous vos adversaires à chaque pas qu'ils feront, vous offrant ainsi des frappes critiques avec des niveaux de précision incroyables. La disposition des 10 boutons programmables est spécialement conçue pour vous aider à vous habituer à différents jeux. Avec jusqu'à 5 profils de stockage, vous pouvez avoir la meilleure optimisation disponible pour votre gameplay actuel en un seul clic via le logiciel.



La Mad Catz R.A.T. B.A.T. 6+ sera livré à partir de fin février 2021. La disponibilité peut varier selon les régions.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



