Le GPU Ponte Vecchio d'Intel sera refroidi par liquide dans le facteur de forme OAM.



La prochaine carte graphique Ponte Vecchio d'Intel devrait être le processeur le plus puissant jamais conçu par la société et la puce ressemble effectivement à une merveille d'ingénierie. D'après les précédents teasers d'Intel, nous avons appris que Ponte Vecchio est construit à l'aide de 47 "tuiles magiques" ou 47 matrices qui sont responsables soit des éléments de calcul, soit du Rambo Cache, soit des liens Xe, soit d'autre chose.



Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle information provenant du LAB d'Igor, concernant le Ponte Vecchio et certains de ses choix de conception. Pour commencer, le GPU sera une conception hétérogène composée de nombreux nœuds différents. Certaines parties du GPU seront fabriquées sur les technologies 10 nm SuperFin et 7 nm d'Intel, tandis que d'autres utiliseront les nœuds 7 nm et 5 nm de TSMC. Les nœuds les plus petits et les plus efficaces seront probablement utilisés pour les éléments de calcul. Le tout sera maintenu par le packaging 3D EMIB et Foveros d'Intel.











Ensuite, nous avons appris que ce processeur Intel massif sera responsable d'environ 600 watts de chaleur, ce qui représente beaucoup à refroidir. C'est pourquoi, dans les rendus qui ont fait l'objet d'une fuite, nous voyons qu'Intel a envisagé que ces processeurs soient refroidis par liquide, ce qui rendrait le refroidissement beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace par rapport au refroidissement par air d'une telle puissance thermique.



Autre élément intéressant, le Ponte Vecchio est conçu pour s'intégrer dans le facteur de forme OAM (OCP Accelerator Module), une alternative aux accélérateurs PCIe habituels dans les centres de données. L'OAM est principalement utilisé par les hypercalculateurs comme Facebook, Amazon, Google, etc. Nous imaginons donc qu'Intel connaît déjà ses clients avant même que le produit ne soit commercialisé.



