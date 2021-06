Fuites de la version bêta de Windows 11 Pro : interface rafraîchie avec des bords arrondis et plus encore !



Le nouveau Windows portera en effet le nom de Windows 11. Quelques captures d'écran sont apparues sur le forum chinois Tieba Baidu, un lien de téléchargement du nouveau système d'exploitation a également fait surface. Certains utilisateurs ont déjà pu voir la nouvelle version de Windows en action.



La fuite de captures d'écran de l'aperçu de Windows 11 Pro confirme que ce sera le nom de la nouvelle génération du système d'exploitation le plus populaire sur le marché des PC. Les nouvelles captures montrent une version appelée 21996.1, qui utilise une interface très similaire à celle conçue pour le Windows 10X annulé, ce qui donne de la force aux rumeurs selon lesquelles Microsoft n'avait pas annulé ce projet, mais l'avait remanié pour devenir Windows 11.















Outre un nouveau fond d'écran et un son de démarrage moderne , l'interface a également été rafraîchie. Comme prévu, de nombreux éléments de Windows 10X ont été utilisés dans ce nouveau design. Par exemple, la barre des tâches a été dotée de nouvelles icônes, qui sont également centrées. En outre, le menu Démarrer a l'air beaucoup plus épuré, avec notamment des coins arrondis.



La barre des tâches et le menu Démarrer sont maintenant centrés, pensant peut-être à supporter différents formats d'ordinateurs portables, ce qui était l'objectif de Windows 10X. En outre, dans les captures ultérieures, nous voyons également des remaniements dans plusieurs des applications de Microsoft, ce qui donne une interface beaucoup plus moderne que celle actuellement utilisée dans Windows 10. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les nouveautés que Windows 11 Pro apportera au-delà de cette refonte esthétique, nous devrons donc attendre le 24 juin pour connaître tous les détails de ce nouveau système d'exploitation lors de la conférence de Microsoft.



THE GURU3D