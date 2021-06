NVIDIA annonce la fin du support de Windows 7/8/8.1 et des GPU Kepler.







Dans un article publié dans sa base de connaissances, NVIDIA annonce la fin du support des systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 dans les pilotes graphiques GeForce Game Ready. Pour être plus précis, ces trois OS seront encore pris en charge dans les nouveaux pilotes Game Ready des branches R465 et R470 GA5 à paraître jusqu'au 31 août 2021. NVIDIA précise en effet que les drivers suivants, basés sur la branche R495 GA1 et prévus pour le 4 octobre 2021, ne supporteront plus que Windows 10 tout comme c'est d'ailleurs déjà le cas des drivers Quadro et RTX.







On se doutait bien que l'abandon de Windows 7 dans les drivers graphiques GeForce ne tarderait pas trop puisque ce système n'est déjà plus supporté par Microsoft depuis le 14 janvier 2020 à l'exception des clients ayant acheté la licence Extended Security Updates (ESU) mais qui sont des professionnels et a priori pas des joueurs. NVIDIA a toutefois accordé à Windows 7 une durée de vie rallongée en maintenant depuis cette date sa compatibilité avec les GPU de dernière génération comme les GeForce RTX 30 Series. Pour Windows 8.1 en revanche, le doute demeurait, car Microsoft ne mettra officiellement fin à son support qu'en janvier 2023.



Que ce soit pour Windows 7 ou pour Windows 8/8.1, il faut savoir en réalité que NVIDIA prévoit malgré tout de publier des mises à jour ponctuelles du pilote R470 en cas de découverte d'une faille de sécurité critique, et ce, jusqu'en septembre 2024. Ces mises à jour ne disposeront évidemment pas de nouvelles optimisations pour les derniers jeux.



L'abandon de Windows 7/8/8.1 va permettre à NVIDIA de se concentrer sur l'amélioration des fonctionnalités et des performances de Windows 10, mais aussi sur Windows 11 et son modèle WDDM 3.0 qui devrait voir le jour au second semestre 2021.



Même tarif pour les GPU GeForce 600/700 Series Kepler



Mais NVIDIA ne s'arrête pas là puisqu'il annonce qu'il en est de même pour les GPU GeForce 600 Series et GeForce 700 Series basés sur la microarchitecture Kepler. Ceux-ci vont en effet être supportés par les drivers GeForce Game Ready R470 jusqu'au 31 août 2021 et disparaîtront de la branche R495 à partir du 4 octobre 2021. Là encore, des mises à jour de sécurité seront proposées jusqu'en septembre 2024 si nécessaire comme ce fut le cas pendant plusieurs années pour les GPU Fermi.



NVIDIA rappelle que la famille de cartes graphiques Kepler est sortie en 2012 et ne supporte pas toutes les fonctionnalités des GPU modernes comme DirectX 12 et DLSS. L'abandon de ces vieux produits permettra aux équipes logicielles de se focaliser sur les derniers GPU comme Maxwell, Pascal, Turing et Ampere.



Liste des GPU NVIDIA Kepler concernés :



- GeForce GT 630,

- GeForce GT 635,

- GeForce GT 640,

- GeForce GTX 645,

- GeForce GTX 650,

- GeForce GTX 650 Ti,

- GeForce GTX 650 Ti Boost,

- GeForce GTX 660,

- GeForce GTX 660 Ti,

- GeForce GTX 670,

- GeForce GTX 680,

- GeForce GTX 690,

- GeForce GT 710,

- GeForce GT 720,

- GeForce GT 730,

- GeForce GT 740,

- GeForce GTX 760,

- GeForce GTX 760 192-bit,

- GeForce GTX 760 Ti,

- GeForce GTX 770,

- GeForce GTX 780,

- GeForce GTX 780 Ti,

- GeForce GTX TITAN,

- GeForce GTX TITAN Black,

- GeForce GTX TITAN Z.



Les puces GeForce GTX 745/750/750 Ti ne font pas partie de cette liste et continueront d'être supportées par NVIDIA puisqu'elles sont basées sur la microarchitecture Maxwell et non sur Kepler.



TOUSLESDRIVERS