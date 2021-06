ASUS lance la série GeForce RTX 3070 LHR.

ASUS lance une nouvelle série de cartes graphiques : Les GeForce RTX 3070 LHR.



ASUS a mis à jour sa gamme RTX 3070 avec la nouvelle marque LHR (Lite Hash Rate) de NVIDIA qui passe à l'utilisation des nouvelles cartes. ASUS a suivi à la lettre les directives de NVIDIA concernant la publicité des modèles LHR. Les nouvelles cartes portent un numéro de modèle différent, des informations mises à jour et bien visibles sur les pages produits et le marquage LHR sur l'emballage.















ASUS a publié un total de sept nouveaux modèles dans la série RTX 3070 LHR qui remplaceront les modèles existants. ASUS a également mis à jour son site web avec les modèles RTX 3060 LHR, mais les RTX 3080 et RTX 3060 Ti n'ont pas encore été mises à jour avec ces nouvelles révisions. Les spécifications des cartes restent identiques à l'exception de la réduction du taux de hachage et sont simplement des rebadges pour répondre aux exigences de NVIDIA.



TECHPOWERUP