THERMALRIGHT nous propose un nouveau ventirad CPU : Le TA140 EX.



Thermalright a mis à jour aujourd'hui sa gamme de refroidisseurs de CPU avec le nouveau TA140 EX, un refroidisseur de CPU à air de type tour. Le refroidisseur a l'air fin, mais c'est uniquement parce qu'il est ventilé par un grand ventilateur de 140 mm. Cinq caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur entrent en contact avec le processeur par l'intermédiaire d'une base en cuivre C1100 nickelé à finition miroir et transportent la chaleur à travers un empilement de 53 ailettes en aluminium.























Le ventilateur TL-D14X inclus est doté d'un palier à dynamique des fluides, tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 800 tours/minute, poussant jusqu'à 95,5 CFM de flux d'air, à 2,25 mm H₂O de pression statique, et 30,2 dBA de bruit maximum. Parmi les types de sockets CPU supportés par le Thermalright TA140 EX, on trouve les LGA1200, LGA115x, LGA2066, et AM4. Mesurant 145 mm x 72 mm x 158 mm (LxlxH, ventilateur compris), le refroidisseur pèse 840 g.



La société n'a pas révélé de prix.



THERMALRIGHT