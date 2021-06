Razer dévoile le moniteur de jeu Raptor 27.



Razer a annoncé aujourd'hui la dernière version de son moniteur de jeu maintes fois primé, le nouveau Razer Raptor 27. Avec un affichage de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms, le Raptor 27 répond à la demande de qualité d'image et de vitesse nécessaire dans les titres de jeux AAA à haute fréquence d'images et haute résolution d'aujourd'hui. Le Razer Raptor 27 est le premier moniteur PC au monde à avoir obtenu la certification THX. Il a subi plus de 400 tests individuels pour s'assurer que les couleurs, les tons et les images sont affichés comme leurs créateurs l'avaient prévu, pour une qualité d'image et un niveau de détail époustouflants.







Offrant une fluidité accrue à 165 Hz, l'écran IPS grand angle du nouveau Razer Raptor 27 affiche une résolution QHD (2560 x 1440) et prend en charge les technologies de synchronisation adaptative AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync. Avec une gamme de couleurs étendue DCI-P3 à 95 % et une capacité HDR400, le Razer Raptor 27 offre des noirs profonds et des couleurs éclatantes qui permettent aux jeux, à la productivité et au divertissement d'atteindre de nouveaux sommets visuels.







Le nouveau Razer Raptor 27 conserve le design populaire de son prédécesseur avec une élégante finition noire mate de la base en aluminium forgé, un dos en tissu texturé haut de gamme et des canaux intégrés de gestion des câbles courant le long de la face arrière. Pour finir, le Raptor 27 est équipé de l'éclairage Razer Chroma RGB, qui offre jusqu'à 16,8 millions de couleurs et une variété d'effets lumineux, qui peuvent être synchronisés avec d'autres appareils compatibles avec Synapse 3. Pour une expérience améliorée, les utilisateurs peuvent également contrôler les paramètres du Raptor 27 tels que la couleur, le contraste et la luminosité directement via le logiciel Razer Synapse 3.







Pour une flexibilité maximale, Razer lance également l'adaptateur VESA Raptor - vendu séparément et conçu pour s'adapter à tous les modèles Raptor, ce support ultra-mince ajoute une plaque de montage compatible VESA à l'arrière du moniteur Raptor, remplaçant ainsi l'unité de base installée et permettant aux utilisateurs de monter le Raptor sur un support ou une console compatible VESA de leur choix.







Le nouveau Razer Raptor 27 sera disponible au début du troisième trimestre 2021 au prix de : 999.99 euros sur Razer.com et chez certains détaillants. L'adaptateur de montage VESA Razer pour le Razer Raptor 27 sera disponible au début du troisième trimestre 2021 au prix de : 99.99 euros exclusivement sur Razer.com.



