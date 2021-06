Razer dévoile le casque BlackShark V2 Pro Siege édition spéciale.



Razer, en collaboration avec Ubisoft, annonce aujourd'hui le BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition, le casque esports officiel du jeu Six Siege, qui compte plusieurs millions de joueurs. Revêtu d'un design Six Siege saisissant et mis en valeur par des coutures et des accents orange accrocheurs, il permet aux joueurs de se démarquer dans le jeu et dans la vie réelle.











Le BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition conserve toutes les caractéristiques du casque de sport BlackShark V2 Pro primé, avec des haut-parleurs Razer TriForce Titanium 50 mm pour offrir un son brillant, des aigus riches et des basses puissantes, la technologie THX Spatial Audio pour une précision de positionnement extrême, et un microphone Supercardioïde Razer HyperClear amovible certifié Discord pour des communications vocales claires comme du cristal. Le Blackshark V2 Pro - Six Siege Special Edition est équipé de la technologie sans fil Razer HyperSpeed Wireless pour la connexion la plus rapide et la plus fiable, et offre jusqu'à 24 heures d'autonomie pour les sessions de jeu les plus longues.



Avec un nouveau skin accrocheur, le BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition est l'outil essentiel que tout joueur de Siege doit avoir dans son armurerie.



Il est déjà disponible, le prix est de : 199.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP