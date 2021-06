Microsoft ouvre la voie à Windows 11 : la prise en charge de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025.



Microsoft a révélé la date à laquelle le support de Windows 10 va prendre fin - confirmant ainsi que sa vision originale de Windows 10 comme étant "le dernier système d'exploitation Windows" est maintenant morte. L'information provient de la propre mise à jour de Microsoft sur la page du cycle de vie du support de Windows 10, que la société a modifiée avec la date de fin de support fixée au 14 octobre 2025 pour les versions Home et Pro du système d'exploitation. Auparavant, la page du cycle de vie du support indiquait les dates de fin de support pour diverses versions de Windows 10 - et non pour l'ensemble du système d'exploitation.







Si l'on ajoute à cela l'annonce d'une nouvelle mise à jour "next-gen" de Windows, on constate que l'image teaser correspondante omet l'ombre de la barre transversale de la fenêtre, ce qui donne à l'ombre portée un aspect fondamentalement irréaliste (le personnel artistique de Microsoft semble avoir besoin d'un peu de Raytracing) ou, ce qui est infiniment plus probable, l'ombre omise sert à rapprocher autant que possible les ombres portées de 11. Aucune annonce officielle de la part de Microsoft, mais généralement 1 + 1 = 2.



THE VERGE