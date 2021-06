NVIDIA réduirait la fabrication de la RTX 2060 pour se concentrer sur la série RTX 30.



NVIDIA réduirait la production de sa très populaire carte graphique RTX 2060, dans le but d'augmenter la production des cartes graphiques de la série RTX 30 qui échappent encore à la plupart des consommateurs désireux d'en équiper leur plate-forme de jeu. Cette décision pourrait être motivée par l'augmentation des marges sur les produits de la série RTX 30, ainsi que par la pénurie continue de composants dans l'industrie, même la GDDR6 devenant un facteur limitant la capacité de production.











Bien que l'on puisse considérer cette décision comme étrange à première vue (Turing est fabriqué sur le nœud 12 nm de TSMC, tandis qu'Ampere est fabriqué sur le nœud 8 nm de Samsung), le fait est qu'il y a une multitude de composants nécessaires pour les GPU en plus du silicium de traitement graphique proprement dit ; et NVIDIA vend essentiellement des kits prêts à produire aux AIC (Add-in-Card Partners) qui incluent déjà tous les composants, circuits et tranches de GPU nécessaires à assembler.







Et comme l'approvisionnement de la plupart des composants et même de la simple logique est actuellement tendu, chaque composant d'un kit alloué à la RTX 2060 pourrait grignoter la capacité de production finale des cartes graphiques de la série RTX 30 - d'où la décision de freiner la tentative de satisfaire la demande refoulée avec une carte graphique de dernière génération et de se concentrer plutôt sur le matériel de la génération actuelle.



VIDEOCARDZ