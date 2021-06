KINGMAX dévoile la gamme AX448 de SSD M.2 NVMe.



KINGMAX a dévoilé aujourd'hui la gamme AX448 de SSD M.2 NVMe. Ces disques sont proposés dans des variantes haute capacité de 1 To, 2 To et 4 To, et tirent parti de l'interface hôte PCI-Express 4.0 x4 et du protocole NVMe.







La variante de 1 To offre des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 4500 Mo/s en lecture, et jusqu'à 1750 Mo/s en écriture. La variante 2 To atteint 4700 Mo/s en lecture et 3300 Mo/s en écriture. La variante 4 To est la plus performante avec des taux de transfert de 4800 Mo/s en lecture et de 3450 Mo/s en écriture, du moins sur le papier. L'endurance des trois variantes est évaluée à 200 TBW pour la variante de 1 To, à 400 TBW pour la variante de 2 To et à 800 TBW pour la variante de 4 To. Le disque utilise probablement une flash QLC NAND, compte tenu de ces chiffres d'endurance, bien que la société n'ait pas mentionné le contrôleur ou le type de flash NAND.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP