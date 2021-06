Aqua Computer présente un système de refroidissement par eau innovant et protégé contre les fuites.



La société allemande Aqua Computer présente un système révolutionnaire pour prévenir les fuites dans les systèmes de refroidissement par eau. Le système, appelé LEAKSHIELD, crée activement une pression négative calculée de manière optimale dans le système de refroidissement qui empêche le liquide de refroidissement de s'échapper en cas de fuite. Si une fuite se produit, seul de l'air est aspiré dans le système de refroidissement. Ce système fonctionne de manière très fiable, même en cas de fuites plus importantes, comme des composants en verre acrylique cassés. Une pompe à vide intégrée est activée en une fraction de seconde et maintient la pression négative.



Une vidéo de démonstration montre plusieurs exemples de la manière dont LEAKSHIELD aide à prévenir une fuite : Cliquez ICI.















En outre, le système de protection utilise un capteur de pression avec une résolution inférieure à 0,0001 bar pour détecter et indiquer les fuites les plus petites. Cela permet de prendre des contre-mesures à un stade très précoce, idéalement avant même que le système ne soit rempli de liquide de refroidissement. Bien que LEAKSHIELD ait été développé par Aqua Computer pour la série de réservoirs ULTITUBE, il peut également être utilisé avec des réservoirs d'autres marques grâce à un kit d'adaptation. La taille minimale de ce dispositif sophistiqué est impressionnante : tous les composants ont été intégrés dans le petit couvercle du réservoir. L'alimentation et le contrôle sont assurés par USB. L'appareil est doté d'un écran OLED et d'une commande à bouton-poussoir. Les fonctions les plus importantes peuvent ainsi être commandées directement sur l'appareil.







Une sortie peut être connectée au bouton d'alimentation de la carte mère et éteindre le PC en cas de fuite. En cas de fuite, le dispositif dispose également d'une alarme sonore et visuelle. Aqua Computer a implémenté des fonctions avancées dans LEAKSHIELD : le dispositif peut déterminer avec précision le niveau dans le réservoir et également aspirer le liquide de refroidissement dans le système pour le processus de remplissage. Le dégazage souvent difficile lors de la première mise en service est également simplifié par des cycles de vide spéciaux. Comme d'habitude, LEAKSHIELD est contrôlé par le logiciel complet aquasuite d'Aqua Computer. Des visualisations étendues, des graphiques et des alarmes par e-mail, etc. sont disponibles.







Aqua Computer propose la variante pour les réservoirs ULTITUBE au prix de 119.90 euros. La variante autonome pour le fonctionnement avec d'autres réservoirs est disponible au prix de 139,90 euros. Aqua Computer part du principe que les systèmes ne disposant pas de cette technologie ne seront pas conformes à la norme technique à l'avenir.



TECHPOWERUP