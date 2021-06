AMD dépose un brevet pour son propre processeur x86 hybride big.LITTLE.



AMD innove sa propre technologie de processeur hybride x86 formulée selon la topologie de cœur de CPU hybride big.LITTLE d'Arm qui a inspiré les processeurs hybrides d'Intel. Dans ce cadre, le processeur dispose de deux types de cœurs CPU avec des bandes de performance/Watt très différentes : l'un se concentre sur la performance et reste en sommeil sous des charges de traitement légères, tandis que l'autre gère la plupart des charges de traitement légères qui ne nécessitent pas de cœurs puissants. C'est plus facile à dire qu'à faire, car les deux types de cœurs présentent des microarchitectures et des jeux d'instructions très différents.







AMD a déposé un brevet décrivant une méthode permettant de basculer les charges de travail entre les deux types de cœurs de CPU, à la volée. Contrairement aux conceptions de cœurs de CPU homogènes où la charge de travail d'un cœur est récupérée de manière transparente par un autre cœur sur un cache victime comme le L3, il y a une certaine logique impliquée dans le transfert entre les deux types de cœur. Selon la demande de brevet, dans un processeur hybride AMD, les deux types de cœur de CPU sont interfacés sur la matrice de commutation principale du processeur, et non sur un cache victime, de la même manière que les cœurs de CPU et le GPU intégré sont séparés dans les APU AMD de génération actuelle.







Selon la demande de brevet, la logique de commutation du type de cœur de CPU d'AMD est dictée par un certain nombre de facteurs, tels que l'utilisation du cœur de CPU de la couleur basse consommation, son utilisation de la mémoire, le besoin de jeux d'instructions que l'on ne trouve qu'avec le cœur de performance, et les états de l'architecture de la machine. Le brevet fait également brièvement référence à un mécanisme de gestion de l'énergie qui permet d'économiser l'énergie du système en sélectionnant les deux types de cœur en fonction de leur utilisation. Les économies d'énergie sont l'objectif principal de toute topologie big.LITTLE.



La description du brevet peut être consultée ICI.



