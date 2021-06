Plextor annonce le SSD M10P PCI-Express 4.0 AIC et M.2 NVMe.



PLEXTOR, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage hautes performances, annonce le lancement des disques durs solides (SSD) PCIe Gen4 de la série M10P. Avec des vitesses plus rapides, des capacités plus élevées et une excellente stabilité, les SSD de la série M10P offrent aux joueurs passionnés et aux amateurs d'audiovisuel (AV) un dispositif de haute performance qui respire également le jeu avec son design industriel dynamique et son éclairage RVB.







Mettant en œuvre la nouvelle génération de PCIe, Gen4, les SSD de la série M10P peuvent offrir des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 7000/5000 Mo/s, soit environ deux fois plus vite que les SSD de la génération précédente. Ces performances étonnantes sont obtenues en association avec la technologie PlexNitro II exclusive de Plextor, qui utilise un mécanisme de cache SLC comme tampon pour améliorer les vitesses de lecture et d'écriture. La technologie PlexNitro II améliore les performances de lecture/écriture aléatoires et les performances de lecture/écriture séquentielles jusqu'à 50 % par rapport aux SSD de la génération précédente.







En plus de ses excellentes performances de base, le M10PY est équipé pour offrir une stabilité incroyable, notamment grâce à un dissipateur thermique moulé sous pression de conception exclusive qui présente un traitement de surface au graphène pour un refroidissement thermique efficace pendant les performances de pointe. Le M10PG offre également d'excellentes capacités de refroidissement avec un dissipateur thermique en aluminium anodisé magnifiquement profilé. Avec l'ajout de la technologie RGB, l'ADN de jeu du M10PY est encore plus évident. L'éclairage RVB est programmable pour différents effets et synchronisations avec les logiciels RVB de nombreuses grandes marques de cartes mères, dont Asus Aura Sync, AsRock Polychrome Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 et MSI Mystic Light Sync, entre autres.







Les SSD de la série M10P sont construits avec la mémoire flash 3D KIOXIA BiCS FLASH de haute qualité et fiable pour des performances robustes. Pour répondre aux besoins des jeux et des applications audiovisuelles de grande capacité, les SSD M10P offrent une capacité allant jusqu'à 2 To.



" Réaliser des performances fulgurantes est l'aspiration de tous les joueurs et amateurs d'audiovisuel, et la stabilité est le besoin fondamental pour accomplir des tâches intenses de manière efficace et transparente ", a déclaré Fay Ho, directeur principal chez Plextor. " Grâce à la technologie PCIe Gen4 de nouvelle génération, les SSD de la série M10P donneront aux joueurs et aux amateurs d'audiovisuel une immense puissance de traitement pour des visuels haute résolution impeccables et une expérience de divertissement inégalée. "



Les modèles M10PY, M10PG et M10PGN seront disponibles en options de capacité de 2 To, 1 To et 512 Go. Les SSD de la série M10P respectent les normes de qualité les plus élevées grâce aux tests de produits les plus rigoureux du secteur et sont accompagnés d'une garantie de cinq ans et de services après-vente complets.



La série M10P sera disponible à partir de juin 2021. La disponibilité exacte des SSD peut varier selon les régions.



TECHPOWERUP