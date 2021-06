TECHPOWERUP nous propose le test du : Mad Catz S.T.R.I.K.E. 13.



Mad Catz a eu une sorte de réputation, n'est-ce pas ? Il est dommage que nous n'ayons pas couvert la marque pendant ses premières années, car nous n'avons qu'une seule critique avant le retour de la marque en 2018 et l'exercice massif de rebranding en 2020.



En effet, le Mad Catz de 2021 est très différent de celui d'avant, avec du nouveau personnel à profusion tout en conservant la propriété intellectuelle sur tous les designs précédents, à tel point que tous les produits récents, en particulier les souris, partagent beaucoup d'ADN avec les anciens designs R.A.T.



Depuis lors, nous avons passé en revue de nombreuses souris et casques, et maintenant que j'ai terminé mon long pèlerinage, il est temps de faire entrer Mad Catz dans notre base de données de critiques de claviers également. Merci encore à la société d'avoir envoyé un échantillon à TechPowerUp !







Je dois admettre que j'ai moi aussi associé Mad Catz à d'autres choses que les claviers, qu'il s'agisse de souris ou même de contrôleurs et de bâtons d'arcade. Il se peut qu'il existe ou non un jeu de bâtons d'arcade portant le logo de Mad Catz, mais c'est une histoire pour une autre fois. Saviez-vous que S.T.R.I.K.E. est l'équivalent clavier des souris R.A.T. de la société ?



Moi non plus ! Il y a déjà eu des claviers S.T.R.I.K.E. dans le passé, et cela ne s'est pas arrêté depuis. Le site Web de la société répertorie actuellement les S.T.R.I.K.E. 2, 4 et 13. Le S.T.R.I.K.E. 13 est celui que j'ai vu en personne au CES lorsque la société s'est effectivement relancée en 2020 et a présenté plusieurs nouveaux périphériques aux médias.



Il s'agit également d'une version intéressante du facteur de forme rare des claviers à 90 % avec, d'une certaine manière, encore moins de touches. Quelle meilleure façon de découvrir notre premier clavier Mad Catz qu'avec le S.T.R.I.K.E. 13, désormais appelé STRIKE 13 dans cet article pour des raisons de commodité ?



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



