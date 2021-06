JONSBO nous propose un nouveau ventirad CPU : Le CR-1200E.



Le CR-1200E est un refroidisseur de CPU compact à flux latéral qui utilise un ventilateur RGB d'un diamètre de 92 mm. La méthode de montage est de type crochet, et un couvercle en plastique est fourni sur le haut du dissipateur thermique.



















En outre, la base de réception de la chaleur est équipée de deux caloducs utilisant une méthode de contact direct pour transférer efficacement la chaleur de l'unité centrale. La vitesse de rotation du ventilateur de refroidissement est de 2 000 tr/min, le volume d'air est de 36 CFM et le niveau sonore maximal est de 26,5 dBA. CR-1200E_800x600d CR-1200E_800x600e Les dimensions externes sont les suivantes : largeur 93 mm, profondeur 63 mm, hauteur 128 mm et poids 350 g.



Les plateformes prises en charge sont les suivantes :



- Intel : LGA1200/775/1150/1151/1155/1156,

- AMD : AM4/AM3 +/AM3/AM2 +/AM2/FM2 +/FM2/FM1.



Pas de date ni de prix pour le moment.



