CASEKING nous propose un nouveau réservoir : Le RAIJINTEK ANTILA PURE R240B.



L'ANTILA PURE R240B est un réservoir de refroidissement à eau d'une capacité de 400 ml. Avec son design accrocheur et son éclairage ARGB intégré, il est idéal pour les amateurs de RGB ainsi que pour les passionnés de refroidissement liquide.











Le réservoir ANTILA PURE R240B en un coup d'œil :



- Réservoir de refroidissement d'eau en noir,

- Capacité de 700 ml,

- Quatre ports G1/4 pouce,

- Réservoir translucide en verre trempé,

- Eclairage par douze LEDs ARGB adressables numériquement.



Le réservoir ANTILA PURE R240B en détail



L'ANTILA PURE R240B de Raijintek est un réservoir de haute qualité au design accrocheur. Le réservoir translucide est fabriqué en verre trempé robuste et permet une vue non filtrée du liquide de refroidissement.



Le réservoir, un anneau circonférentiel et les ports inférieurs sont éclairés par des LED RGB adressables, qui sont connectés par un connecteur à trois broches. Toutes adressables numériquement, vous pouvez synchroniser le réservoir avec le reste de votre installation.



L'ANTILA PURE R240B offre une capacité de 700 ml et possède un total de quatre ports G1/4 pouce. Pour l'intégration dans la boucle de refroidissement, deux ports sont situés dans le haut et deux dans la base de l'unité.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible sur le site de CASEKING en date du 30 juin 2021.



Le prix est de : 84.90 euros.



Pour faire une précommande allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur le produit, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



D'autres modèles sont également disponibles :



- RAIJINTEK ANTILA PURE R100A (Dispo le 30 juin 2021) - 69.90 euros : Cliquez ICI,

- RAIJINTEK ANTILA PURE R100B (Dispo le 30 juin 2021) : 72.90 euros : Cliquez ICI,

- RAIJINTEK ANTILA PURE R240A (Dispo le 30 juin 2021) : 79.90 euros : Cliquez ICI.



CASEKING