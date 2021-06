Les moniteurs ASUS ROG Strix reviennent à un facteur de forme portable avec le XG16.



ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd'hui le Strix XG16, un écran de jeu portable de 15,6 pouces FHD (1920x1080) avec une dalle IPS 144 Hz et la compatibilité NVIDIA G-SYNC pour des visuels de jeu fluides et sans larmes. Conçu pour le jeu en déplacement, sa batterie haute capacité intégrée, sa béquille pliable et sa prise pour trépied permettent aux joueurs de jouer partout. La connectivité USB-C et Micro HDMI assure la compatibilité avec diverses sources d'entrée, allant des appareils mobiles aux dernières consoles de jeu. Le ROG Strix XG16 est disponible en noir ou en blanc, et les modèles XG16AHP sont équipés du trépied ROG fourni pour une installation rapide et polyvalente.







Visuels super rapides et fluides



La dalle IPS FHD de 15,6 pouces du ROG Strix XG16 offre des couleurs exceptionnellement vives. Son taux de rafraîchissement de 144 Hz permet d'obtenir des visuels ultra-fluides, tandis que la compatibilité G-SYNC élimine le déchirement de l'écran pour offrir des expériences de jeu exceptionnelles.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponible en noir ou en blanc



Le ROG Strix XG16 est le premier moniteur de jeu portable ROG à être proposé avec une finition entièrement blanche. Le moniteur est également disponible dans une finition noire classique. Les deux modèles présentent un design unique du couvercle arrière qui leur confère un look distinct.



Des jeux immersifs partout et à tout moment



Le ROG Strix XG16 offre aux joueurs la possibilité de jouer n'importe où sans avoir à se soucier de l'autonomie de la batterie. Il dispose d'une batterie intégrée haute capacité de 7800 mAh qui offre jusqu'à trois heures d'affichage à 144 Hz et une fonction de charge rapide permet jusqu'à deux heures d'utilisation après seulement une heure de charge.







Une béquille repliable permet de placer le Strix XG16 dans l'une des nombreuses positions de visualisation, en orientation paysage ou portrait, afin d'obtenir des angles de vue parfaits. Le Strix XG16 comprend une prise pour trépied compatible avec les trépieds standard, ce qui permet d'utiliser le moniteur comme écran secondaire pour un ordinateur portable ou comme écran plus grand pour les appareils mobiles. Les modèles Strix XG16AHP comprennent en outre un trépied ROG. Pour plus de commodité, le Strix XG16, léger et compact, se glisse facilement dans la pochette ROG.



Connectivité polyvalente



Un micro HDMI et deux ports USB-C offrent une connectivité polyvalente avec une grande variété d'appareils, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les consoles de jeu, les appareils photo et bien plus encore. Lorsqu'il est branché à un ordinateur portable ou un PC, la connexion USB-C fournit à la fois une sortie de signal et une alimentation au ROG Strix XG16. Il peut également être chargé via le câble et l'adaptateur USB-C fournis.



Spécifications sélectionnées



Affichage



- Taille de l'écran (diagonale) : - 15,6" écran large, aspect 16:9,

- Zone de visualisation de l'écran (H x V) : - 344,16 x 193,59 mm,

- Rétroéclairage/type de panneau : - W-LED/IPS,

- Surface d'affichage : - Anti-glare,

- Sans scintillement : - Oui.



- Résolution réelle : - 1920 x 1080,

- Fréquence de rafraîchissement : - 144 Hz,

- Temps de réponse:- 3 ms (GTG),

- Luminosité (max.) : 300 cd/m²,

- Rapport de contraste (max.) : - 800:1,

- Angle de visualisation (CR>=10):- 178°(H) / 178°(V),

- Entrée/sortie : - USB-C x 2 (1 pour le chargement, 1 pour la sortie DisplayPort), micro HDMI.



Alimentation



- Batterie : - Batterie lithium-polymère 7800 mAh,

- Autonomie de la batterie : 3 heures à 144 Hz.



Dimensions



Dimensions physiques (LxHxP) :



- 360,52 x 225,52 x 11,8 mm (sans support),

- 360,52 x (348,73~463,73) x 282,45 mm (avec support).



Poids :



- XG16AHP-W : 1,6 kg (net), 3,8 kg (brut),

- XG16AHPE-W : 0,9 kg (net), 3,0 kg (brut),

- Trépied ROG : 0,7 kg.



Accessoires



- Câble USB Type-C,

- Adaptateur USB Type-C vers Type-A,

- Câble Micro HDMI vers HDMI,

- Guide de démarrage rapide,

- Trépied ROG,

- Manchon ROG,

- adaptateur secteur,

- Rapport d'étalonnage des couleurs.



Caractéristiques spéciales



- Rotation automatique par DisplayWidget,

- Technologie Eye Care,

- Compatible avec G-Sync.







DISPONIBILITÉ ET PRIX



La disponibilité et les prix régionaux restent à confirmer. Gardez un œil sur les canaux de médias sociaux d'ASUS ROG pour plus d'informations lorsqu'elles seront disponibles.



Répartition des modèles :



- ROG Strix XG16AHP : Cliquez ICI,

- ROG Strix XG16AHPE : Cliquez ICI,

- ROG Strix XG16AHP-W : Cliquez ICI,

- ROG Strix XG16AHPE-W : Cliquez ICI.



VORTEZ