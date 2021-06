MSI nous propose une nouvelle carte graphique : La RX 6700 XT MECH 2X 12G OC.



MSI Computer va commencer à traiter la carte graphique "RADEON RX 6700 XT MECH 2X 12G OC" équipée d’AMD Radeon RX 6700 XT.



















Carte graphique Radeon RX 6700 XT dotée d'un refroidisseur à double ventilateur Torx 3.0 de gros calibre. Avec un design calme qui omet la fonction LED et le shroud coloré, il semble être bon pour la combinaison avec la série "UNIFY". En outre, une fonction semi-fanless "ZERO FROZR", un mécanisme de fusible qui protège les pièces sur la carte, et un PCB personnalisé équipé d'une "couche de cuivre de 2 onces" qui a une haute conductivité et une excellente dissipation de la chaleur seront adoptés.



Les principales spécifications sont les suivantes : 2 560 processeurs stream, horloge boost maximale de 2 620 MHz, vitesse de la mémoire de 16 Gbps, largeur du bus mémoire de 192 bits, équipée d'une mémoire vidéo GDDR6 de 12 Go. La consommation électrique est de 230W, et le connecteur d'alimentation auxiliaire est équipé de 8pinx2. L'interface de bus est PCI-Express4.0 (x16), l'interface de sortie est DisplayPort 1.4 x 3, HDMI 2.1 x 1, et les dimensions externes sont : longueur 247 mm, largeur 131 mm, épaisseur 51 mm et poids 921 g.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP