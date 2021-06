L'App Creative encore mise à jour mais pour le DAC Sound Blaster X4.







Nous vous parlions en début de semaine des mises à jour logicielles disponibles pour le DAC USB Sound Blaster GC7 à savoir une nouvelle version 1.2.14.00 de la Creative App qui corrige un plantage ainsi qu'un nouveau firmware qui réduit la latence du microphone.







Depuis la publication de notre actualité, le site web de Creative a été mis à jour et nous apprenons que l'amplificateur Sound Blaster GC7 bénéficie en plus dans cette Creative App 1.2 d'une nouvelle fonction qui permet de réparer son firmware en cas de problème. Les notes de version de l'App 1.2.14.00 mentionnent par ailleurs la prise en charge des enceintes Creative T60 qui viennent d'être dévoilées par le constructeur. Il s'agit d'enceintes 2.0 dont les satellites se connectent au PC par USB-C et qui disposent également d'une liaison sans fil Bluetooth 5.0 même si une entrée auxiliaire analogique jack 3,5 mm (Aux-in) reste de la partie. Grâce à cette connectique numérique USB, les enceintes T60 peuvent tirer partie de certaines fonctionnalités logicielles de l'application Creative comme le SmartComms Kit pour optimiser la qualité des appels audio, les profils audio prédéfinis (Sound Mode), le son surround (Acoustic Engine), le mélangeur (Mixer), l'égaliseur (Equalizer) et différents autres réglages.



Mais l'offensive de Creative ne s'arrête pas là puisque la Creative App vient encore d'être mise à jour aujourd'hui ce coup-ci en version 1.2.14.02. Là encore il est question du support d'un nouveau produit et plus précisément de la carte son externe Sound Blaster X4 qui n'a même pas encore été annoncée officiellement par le fabricant à l'heure où nous écrivons ces lignes ! On peut toutefois déjà dire que la X4 est un amplificateur/DAC compatible avec la technologie Super X-Fi (SXFI) tout comme son petit frère Sound Blaster X3. La qualité audio du DAC fait par contre un bon en avant puisque sa plage dynamique passe de 104 dB à 114 dB et le taux de distorsion harmonique (THD+N) est divisé quasiment par deux. Pour le reste, les spécifications techniques semblent assez identiques entre les modèles X3 et X4.



On peut quand même préciser que le support de la Sound Blaster X4 sur PC se limite à Windows 10 puisque Windows 7/8/8.1 ne sont plus pris en charge pour les nouveaux produits de la marque. Son support direct par le logiciel unifié Creative App est aussi une bonne chose pour l'utilisateur même si on a du mal à comprendre pourquoi certains produits comme la X3 justement utilisent le logiciel Sound Blaster Command alors que d'autres comme la X4 fonctionnent avec l'App Creative. Il va falloir encore jongler avec différents logiciels si l'on possède plusieurs produits Creative. Dommage que le constructeur ne propose définitivement pas une unique application unifiée !



À noter pour finir, la publication de la première édition Mac de la Creative App qui supporte pour le moment uniquement les amplificateurs Sound Blaster GC7 et Sound Blaster X4. Seuls les Mac à CPU Intel sont supportés. La Creative App for Mac fonctionne à partir de macOS 10.15 (Catalina).



Téléchargement



- Application Creative App 1.2.14.02 pour Windows 10 32/64 bits : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS