ASROCK nous propose une nouvelle carte mère : La ASRock Z590 OC Formula.



ASRock a annoncé qu'elle allait commencer à vendre la carte mère Intel Z590 "Z590 OC Formula" axée sur l'overclocking pour le marché de détail.



La date de sortie nationale et le prix de vente estimé de la carte mère d'overclocking ASRock "Z590 OC Formula" annoncée en mars de cette année ont été confirmés. Le chipset est un Intel Z590, qui présente une carte de qualité serveur à 12 couches, ce qui est rare pour les consommateurs, un circuit d'alimentation à 16 phases avec un étage d'alimentation intelligent de 90A, et un emplacement DIMM de type SMD conçu pour résister à l'overclocking.















En outre, l'adaptation de l'impédance et la perte due à l'atténuation sont améliorées par la technologie originale de perçage de la carte de circuit imprimé, qui supprime les ergots supplémentaires sur la carte de circuit imprimé multicouche. Les signaux peuvent être transférés de manière plus fluide, ce qui permet un overclocking extrême de la mémoire.



Les principales caractéristiques sont les suivantes : emplacement mémoire DDR4-6000 + x2 (maximum 64 Go), stockage SATA3.0 (6Gbps) x8, Hyper M.2 x 1, Ultra M.2 x 2. Les emplacements d'extension sont les suivants : PCI-Express4.0 (forme x16) x2, PCI-Express3.0 (forme x16) x1, PCI-Express2.0 (x1) x2, vertical M.2 x 1 (avec module sans fil installé). Le réseau est 2.5 Gigabit LAN par Intel I225V et Intel Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2. Le facteur de forme correspond à E-ATX.



Pour commémorer la sortie du "Z590 OC Formula", une campagne sera organisée au cours de laquelle les 100 premières personnes se verront remettre des "T-shirts OC Formula". En plus de "Z590 OC Formula", les produits ciblés sont "Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB", et comme il n'y a pas de date d'achat, les personnes qui ont déjà acheté peuvent également postuler.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D