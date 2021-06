La 13e génération de processeurs Intel Core (Raptor Lake-S) pourrait compter jusqu'à 24 cœurs.



Les processeurs Intel Core de 13e génération (Raptor Lake-S), successeurs de la série Alder Lake-S, pourraient être proposés dans des configurations allant jusqu'à 24 cœurs et 32 threads. Et ce, dans une configuration BIG.little bien sûr.







Cette configuration du Raptor Lake-S est due au fait que les 8 cœurs à haute performance (Golden Cove) présents dans le Alder Lake-S resteront, à la différence que les cœurs à haute efficacité (Gracemont) seront multipliés par deux, c'est-à-dire que nous verrons 16 de ces cœurs, qui n'offrent pas la technologie HyperThreading. En outre, la série ajoutera une augmentation de l'IPC et l'expansion du jeu d'instructions, donc l'avenir d'Intel semble assez prometteur.



THE GURU3D