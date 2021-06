AMD publie une vidéo et donne des détails sur sa technologie V-Cache 3D de 64 Mo pour Zen 3+.



AMD a partagé sur YouTube une vidéo qui donne un peu plus de détails sur l'utilisation du "V-Cache" sur les futurs processeurs Zen 3+. 3D V-Cache (technologie d'empilement). 3D V-Cache a fait l'objet de démonstrations et de discussions au Computex sous la forme d'un prototype de CPU Ryzen 9 5900X à 12 cœurs.



Pour voir la vidéo : Cliquez ICI.



Ce cache ajoute 64 Mo de cache L3 à chaque complexe de cœurs (chacun des 8 cœurs), triplant presque la quantité de cache L3 disponible pour le CPU. Cela devrait aider les performances des jeux, comme cela a été mentionné. Voir ci-dessous la vidéo.



"Nous évoquons : Lisa Su au Computex 2021 et discutons de la percée d'AMD dans la technologie 3D Chiplet, y compris la raison pour laquelle l'empilement vertical est utilisé et comment AMD lie ses puces ensemble."



THE GURU3D