QNAP lance une carte réseau double port 25 GbE.



QNAP lance aujourd'hui le QXG-25G2SF-CX6, une carte d'extension réseau 25 GbE PCIe Gen 4 (compatible avec PCIe Gen 3/Gen 2) avec une SmartNIC NVIDIA Mellanox ConnectX -6 Lx. Compatible avec les NAS QNAP et les PC Windows /Linux, la QXG-25G2SF-CX6 constitue un moyen pratique de mettre à niveau votre stockage et vos stations de travail pour bénéficier de la nouvelle génération de réseaux.







Avec deux ports 25 GbE, le QXG-25G2SF-CX6 prend en charge jusqu'à 50 Gbps lorsqu'il est utilisé dans une configuration Port Trunking, ce qui est parfait pour les environnements de stockage les plus exigeants qui nécessitent un transfert de données intensif. Grâce à la prise en charge de SR-IOV et de RoCE, qui permet d'accéder à un réseau directement en RAM, les environnements de virtualisation VMware peuvent bénéficier d'une latence réduite et de performances et d'une efficacité accrues.



Le QXG-25G2SF-CX6 est parfaitement adapté aux solutions NAS de QNAP telles que le NAS All-Flash TS-h3088XU-RP pour tirer pleinement parti de l'incroyable potentiel de la bande passante. Vous pouvez également envisager d'associer le QXG-25G2SF-CX6 à un commutateur QNAP pour créer un environnement réseau haut débit économique.







Les pilotes sont nécessaires pour utiliser le QXG-25G2SF-CX6 sous Windows et Linux. Les pilotes ne sont pas nécessaires lorsque le QXG-25G2SF-CX6 est installé dans un NAS QNAP avec QTS 4.5.2/ QuTS hero h4.5.2 (ou plus).



Disponibilité et prix



Le QXG-25G2SF-CX6 de QNAP est maintenant disponible à la vente dans la boutique d'accessoires de QNAP au prix de 307 Dollars.



