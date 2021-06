TECHPOWERUP nous propose le test de la : Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB.



Fondée en 1999, Thermaltake est une société de boîtiers, d'alimentations et de périphériques pour PC basée à Taiwan. L'ARGENT M5 Wireless RGB fait partie d'une gamme complète de produits comprenant une souris élastique, un tapis de souris, des écouteurs, un support d'écouteurs et une variante filaire du M5 RGB. Capable de fonctionner en mode filaire, 2,4 GHz ou Bluetooth, l'ARGENT M5 Wireless RGB a une autonomie de 100 heures sans éclairage en mode 2,4 GHz et de 200 heures en mode Bluetooth.



L'ARGENT M5 Wireless RGB est symétrique, ce qui signifie qu'il possède des boutons latéraux des deux côtés, et que la disposition des boutons peut être inversée dans le logiciel, ce qui permet aux gauchers de l'utiliser normalement. Le logiciel permet de configurer plusieurs effets d'éclairage RVB et de les synchroniser avec d'autres dispositifs ARGENT, y compris les dispositifs Razer Chroma. Le capteur est le PAW3335 de PixArt, capable de 16 000 CPI, et la molette de défilement est en aluminium pour une meilleure durabilité et une meilleure prise en main.







Voici la fiche techique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP