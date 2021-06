Microsoft déclenche la fièvre de Windows 11 avec une vidéo teaser bizarre de 11 minutes.



La prochaine génération de Windows arrive le 24 juin 2021, et Microsoft est devenu un peu plus communicatif sur le système d'exploitation. Au début du mois, ils nous ont fait découvrir un nouveau fond d'écran Windows, où la lumière qui traverse la "fenêtre" semble projeter un contour qui ressemble au chiffre 11.







Aujourd'hui, Microsoft pousse à nouveau le thème du 11 de la manière la plus étrange qui soit. Ils ont téléchargé une nouvelle vidéo sur YouTube qui dure 11 minutes. Selon Microsoft, ce que vous entendez, ce sont plusieurs sons de démarrage de Windows ralentis de 4 000 %.



"Vous avez du mal à vous détendre parce que vous êtes trop excité par l'événement Microsoft du 24 juin", demande Microsoft dans la description de la vidéo YouTube. "Faites un lent voyage dans le passé avec les sons de démarrage de Windows 95, XP et 7 ralentis à une vitesse réduite de 4 000 %."



La fameuse vidéo de 11 minutes : Cliquez ICI.



Compte tenu du contour de la fenêtre "11", de cette vidéo de 11 minutes et du fait que l'événement Windows de Microsoft, qui aura lieu plus tard ce mois-ci, est prévu à 11 heures HNE, nous avons la forte conviction que Microsoft fait peut-être, une allusion à Windows 11.



"Bientôt, nous partagerons l'une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie, afin de débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs. Je l'ai hébergée de manière autonome au cours des derniers mois, et je suis incroyablement enthousiaste à l'idée de la prochaine génération de Windows", a déclaré le mois dernier Satya Nadella, PDG de Microsoft.



Bien que Microsoft ait abandonné son système d'exploitation autonome Windows 10X, la société prévoit d'intégrer un grand nombre de ses fonctionnalités dans le système d'exploitation Windows 11. Cela sera renforcé par la conception globale de l'interface utilisateur Sun Valley de Microsoft, que la société a chargée de "revigorer et moderniser l'expérience de bureau Windows."



Selon les rumeurs, le lancement de Windows 11 coïncidera avec l'arrivée de la 12e génération de processeurs Core de la famille Alder Lake d'Intel. En conséquence, Windows 11 devrait comporter des optimisations spécialement conçues pour tirer parti de cette nouvelle architecture hybride de processeur.



Windows 11 représentera la refonte la plus importante du système d'exploitation grand public de Microsoft depuis près de six ans, et nous sommes impatients de voir ce qui attend les utilisateurs. Nous aimerions également savoir ce que vous aimeriez voir modifié, supprimé ou ajouté à Windows 11 pour rendre votre expérience informatique plus productive.



HOTHARDWARE