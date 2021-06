Les composants de la série ASUS x GUNDAM arrivent aux États-Unis.



ASUS a collaboré avec SUNRISE SOTSU et a lancé les composants pour PC de jeu ASUS x GUNDAM Series à la fin de l'année dernière. La série ASUS x GUNDAM se compose de deux thèmes : la collection blanche inspirée de RX-78-2 Gundam et la collection rouge inspirée de Zaku II. La collection a d'abord été lancée dans la région asiatique. Aujourd'hui, la série ASUS x GUNDAM est désormais disponible aux États-Unis via Newegg.







Certains composants de la gamme de jeux ASUS x GUNDAM ZAKU Edition sont désormais disponibles chez Newegg avec la carte mère ASUS Z590 WIFI GUNDAM EDITION. Malheureusement, il n'est pas encore possible d'obtenir un PC de jeu complet sur le thème de GUNDAM, les modèles de cartes graphiques et de moniteurs de jeu n'étant pas encore répertoriés.



Les composants ASUS x GUNDAM suivants ont été listés chez Newegg :



- ASUS TUF GAMING B550M-ZAKU (WI-FI) Motherboard : Cliquez ICI,

- ASUS Z590 WIFI GUNDAM EDITION Motherboard : Cliquez ICI,

- ASUS TUF Gaming GT301 ZAKU II EDITION Chassis : Cliquez ICI,

- ASUS ZAKU TUF Gaming LC 240 RGB Liquid Cooler : Cliquez ICI,

- ASUS RT-AX86U AX5700 ZAKU II EDITION Gaming Router : Cliquez ICI.



À propos de la série ASUS x GUNDAM



La collaboration entre ASUS et SUNRISE SOTSU réunit la passion du jeu et des gros méchas, en présentant la collection GUNDAM. Le design de la collection s'inspire du Gundam RX-78-2 original et du tristement célèbre MS-06S Char's Zaku II. Elle comprend des cartes mères, des cartes graphiques, des boîtiers de jeu, des refroidisseurs tout-en-un, des écrans de jeu, des périphériques, des modèles de routeurs, des vêtements et des équipements. Construisez l'ultime PC de jeu sur le thème de GUNDAM et entrez dans le royaume de Newtype.



Pour en savoir plus sur la série ASUS x GUNDAM, consultez le site suivant : Cliquez ICI.



