AZIO lance la collection IZO via Kickstarter.



AZIO lance la Collection IZO - un ensemble coloré de périphériques comprenant un clavier mécanique, une souris, un pavé numérique, un sous-main et un repose-poignets. La collection IZO est lancée par le biais d'un projet Kickstarter, offrant l'ensemble de l'ensemble aux backers pour 145 Dollars ou le clavier pour 70 Dollars.







Sophistication, fonctionnalité et ergonomie



La collection IZO allie une esthétique sophistiquée à la fonctionnalité et à l'ergonomie. Cette collection complexe et raffinée présente une forme élégante et courbée et des couleurs tricolores qui ont été choisies avec soin pour apporter une vibration subtile à n'importe quel environnement. Les trois couleurs sont Rose Baroque, Iris Bleu et Fleur Blanche.



Couleurs modernes



Baroque Rose présente une finition mate métallisée bordeaux inspirée de la couleur éponyme, avec des touches de couleur blush. D'autre part, Blue Iris présente un bleu stable et apaisant avec une finition matte étincelante et des touches bleu poudre. Enfin, White Blossom symbolise la beauté et la sincérité, avec une finition perlée blanche scintillante et des touches blanches mattes.



Durable et riche en fonctionnalités



Le clavier mécanique IZO Collection est compatible avec les PC Mac et Windows. Il utilise des touches à double action en PBT avec un contraste de couleurs clair-foncé. L'IZO utilise des commutateurs mécaniques Gateron Blue, qui sont doux et claquants, avec un retour haptique réactif. Le clavier, le pavé numérique et la souris sont tous sans fil via Bluetooth et prennent également en charge une connexion USB filaire. Le clavier est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-ion de 5 000 mAh offrant jusqu'à un an d'autonomie, tandis que la souris sans fil est équipée d'une batterie de 1 000 mAh.



Modes de rétro-éclairage du clavier AZIO IZO



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La collection IZO est désormais disponible sur Kickstarter. Les utilisateurs peuvent acheter l'ensemble complet et acheter et regrouper des articles individuellement. Les backers peuvent profiter de l'offre spéciale Early Bird qui permet d'économiser 50% du prix de détail. Ils ont la possibilité d'acheter le clavier individuellement ou de regrouper les accessoires.



VORTEZ