Le silicium du AMD Navi 23 est détaillé, le nombre de transistors est supérieur à celui du RX 5700 XT.



Le troisième plus petit silicium d'AMD basé sur l'architecture graphique RDNA2, le Navi 23, possède plus de transistors que son plus grand GPU basé sur RDNA, le Navi 10. C'est ce qui ressort d'une fuite détaillant les principales caractéristiques physiques du silicium. Le silicium Navi 23 sera présent dans la série Radeon RX 6600 de bureau, la série Radeon RX 6600M mobile et le Radeon Pro W6600. Le silicium Navi 23 compte 11,06 milliards de transistors, contre 10,3 milliards pour le silicium Navi 10 qui équipe la Radeon RX 5700 XT, et sa taille est d'environ 237 mm², contre 251 mm² pour l'ancienne puce.







Construit sur le même nœud de fabrication de silicium de 7 nm que les autres puces RDNA2, Navi 23 comporte physiquement 32 unités de calcul, soit 2 048 processeurs de flux. Parmi les autres spécifications figurent 128 TMU et éventuellement 32 ROP. L'unité de calcul RDNA2 comporte des accélérateurs de rayons, et la puce en compte donc 32. Le sous-système de mémoire est intéressant. La largeur du bus mémoire est de 128 bits, adressant la mémoire GDDR6, mais cette interface est amortie par 32 Mo de mémoire cache Infinity sur la puce. Ce cache pourrait contribuer de manière significative au nombre total de transistors de la puce. La puce est dotée d'une interface hôte PCI-Express 4.0, bien qu'il n'y ait aucune précision quant à savoir s'il s'agit de PCI-Express 4.0 x8 ou x16.



