Icy Dock annonce le ToughArmor MB872MP-B Full-Metal 12-bay M.2 SATA Rack.



Le ToughArmor MB872MP-B prend en charge 12x SSD M.2 SATA de 30 mm à 110 mm (2230/2242/2260/2280/22110) dans une seule baie pour lecteur optique de 5,25". Il utilise 3 connecteurs OCuLink (SFF-8612) haute vitesse à l'arrière pour prendre en charge douze SSD M.2 SATA avec une vitesse de transfert de 6 Go/s par disque, tout en réduisant l'encombrement des câbles pour optimiser le flux d'air du système et faciliter la gestion des câbles. La conception du plateau de disque amovible avec un casier M.2 réglables innovant vous permet d'interchanger les disques M.2 sans utiliser d'outils ou de vis.



















Le ventilateur de 40 mm avec contrôle de la vitesse du ventilateur 3-Mode fonctionnant avec des trous de ventilation intelligemment placés maintient vos disques à des températures optimales. Le dispositif et les plateaux sont fabriqués en métal robuste pour assurer une durabilité à long terme. Grâce à sa conception à haute densité de stockage, le ToughArmor MB872MP-B convient aux systèmes hautes performances disposant d'un espace de stockage limité, tels que les PC hautes performances, les serveurs domestiques, les stations de travail et les centres de données. Il est conçu pour les systèmes qui requièrent des IOPS élevées, une grande capacité et un accès au stockage à faible latence.



Le MB872MP-B connecte 12x M.2 SATA SSD avec seulement 3x OCuLink (SFF-8612) connecteur de données et 2x SATA 15pin connecteur d'alimentation pour une gestion facile des câbles et un meilleur flux d'air du système. Ces éléments sont essentiels pour les constructions de PC à hautes performances.



Un disque M.2 typique est installé sur la carte mère ou la carte adaptateur à l'aide de minuscules vis, ce qui peut s'avérer un processus fastidieux et long. Cependant, avec le MB872MP-B, la conception du plateau de disque amovible frontal fait de l'installation et du retrait du SSD M.2 un processus simple sans aucun outil.



Le ToughArmor MB872MP-B est équipé d'un casier réglable M.2 en instance de brevet pour l'installation/le retrait du disque sans outil. Il suffit d'insérer le SSD M.2 SATA (2230, 2242, 2260, 2280 et 22110), de déplacer le verrou M.2 réglable jusqu'à ce qu'il fixe fermement le SSD et de fermer le couvercle. L'ensemble du processus prend moins de 10 secondes, ce qui vous fait gagner un temps précieux et économiser vos ressources.



Efficacité optimale du refroidissement



Le plateau mince spécialisé est fabriqué en aluminium épais et agit comme un dissipateur thermique pour dissiper la chaleur générée par le SSD M.2 SATA. De plus, l'utilisation de 3x câbles OCuLink au lieu de 12x câbles SATA réduit l'encombrement des câbles et améliore le flux d'air du système.



Le tampon thermique inclus remplit l'espace des surfaces de contact et transfère la chaleur du SSD M.2 vers l'énorme plateau du dissipateur, permettant au flux d'air de dissiper la chaleur efficacement. La mise sous tension des douze disques en même temps peut accumuler de la chaleur. C'est pourquoi nous avons inclus un ventilateur de refroidissement de 40 mm avec un contrôle de la vitesse du ventilateur réglable en trois modes, fournissant un flux d'air dans toute la cage. En fonction de vos besoins, sélectionnez la vitesse de ventilation appropriée pour maintenir les disques à des températures de fonctionnement optimales, même en cas de forte charge.



Caractéristiques principales



- Convient à 12x SSD M.2 SATA de toutes les longueurs, 30 mm (2230), 42 mm (2242), 60 mm (2260), 80 mm (2280) et 110 mm (22110).

- S'installe dans une baie de périphérique externe standard de 5,25".

- Alimente 12x M.2 SSD par le biais de 2 connecteurs d'alimentation SATA à 15 broches.

- Connecte 12x M.2 SSD via 3x OCuLink (SFF-8612) connector

- Vitesse de transfert jusqu'à 6Gb/s par disque et prise en charge de la fonction de remplacement à chaud.

- Ventilateur de refroidissement de 40 mm avec contrôle de la vitesse du ventilateur en trois modes (haut/bas/arrêt)

- Plateau de disque amovible avec installation du disque sans outil pour faciliter la maintenance du disque.

- Grand plateau de dissipation thermique avec coussinet thermique inclus pour disperser la chaleur du disque.

- Technologie anti-vibration - Crée un environnement sûr pour les disques SSD.

- Technologie d'alimentation active - Permet d'économiser de l'énergie en éteignant le périphérique lorsqu'aucun disque n'est installé.

- Des fiches d'identification de disque sont incluses pour assurer le suivi de vos disques.

- Le loquet de plateau à crochet d'aigle maintient le plateau à l'intérieur du boîtier.

- Mise à la terre EMI - Protège les SSD des dommages électriques

- Prend en charge les câbles d'alimentation SATA grâce à un loquet de verrouillage.

- Garantie de trois ans à la pointe de l'industrie et assistance clientèle exceptionnelle.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP