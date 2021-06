EK Water Blocks annonce les blocs de couverture intégrale Quantum Vector Nitro+.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, lance le nouveau waterblock EK-Quantum Vector Nitro+ conçu pour la version SAPPHIRE NITRO+ des cartes graphiques AMD Radeon RX 6800XT et RX 6900 XT. Ce bloc d'eau EK-Quantum Vector de 2ᵉ génération met en œuvre une conception de moteur de refroidissement Open Split-Flow, qui s'est avérée être une solution supérieure pour les blocs d'eau pour GPU.



Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales. La géométrie de la plaque à jet et de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et des performances optimales lorsqu'elle est utilisée dans n'importe quelle orientation du flux de liquide de refroidissement, contrairement à certains produits actuellement disponibles sur le marché.











La base du bloc est usinée par CNC en cuivre électrolytique nickelé, tandis que son sommet est usiné par CNC en acrylique moulé semblable au verre ou en acétal POM noir durable. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que les supports en laiton sont déjà préinstallés et permettent une installation sûre et facile.



Compatibilité :



Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, 16 Go GDDR6 (11304-02-20G)

Sapphire Nitro+ Radeon RX 6900 XT (11308-01-20G)



Éclairage D-RGB sur les blocs d'eau EK-Quantum Vector Nitro+ RX 6800XT/6900XT



L'embout esthétique abrite la bande de LED D-RGB adressable. Ces waterblocks possèdent un total de 8 LED RVB adressables individuellement sur la version Plexi, tandis que l'acétal possède 9 LED. Ils disposent également d'un terminal noir en acétal éclairé par des LED. Elles sont compatibles avec les technologies de synchronisation RVB les plus répandues chez les principaux fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur de DEL D-RGB à 3 broches doit être aligné sur le marquage +5 V sur l'en-tête D-RGB (adressable).



Plaque arrière pour les blocs d'eau EK-Quantum Vector Nitro+ RX 6800XT/6900XT



EK recommande l'achat d'une plaque arrière de rétention en aluminium, qui améliore l'esthétique générale de vos cartes graphiques et fournit également un refroidissement passif supplémentaire. Le refroidissement est assuré pour le PCB derrière le noyau du GPU, l'arrière de la VRAM et l'arrière de la section VRM du circuit imprimé sur les GPU SAPPHIRE NITRO+ 6800 XT et 6900 XT. Il existe en version noire anodisée ou nickelée.



Disponibilité et prix



Les blocs d'eau et les plaques arrière pour GPU EK-Quantum Vector Nitro+ RX 6800XT/6900XT sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs dédiés. Ils devraient commencer à être expédiés à la mi-juin 2021.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir les prix de détail suggérés par le fabricant.



- EK-Quantum Vector Nitro+ RX 6800XT/6900XT D-RGB - Nickel + Plexi : 164.90 euros,

- EK-Quantum Vector Nitro+ RX 6800XT/6900XT D-RGB - Nickel + Acetal : 159.90 euros,

- EK-Quantum Vector Nitro+ RX 6800XT/6900XT Backplate - Black : 42.90 euros,

- EK-Quantum Vector Nitro+ RX 6800XT/6900XT Backplate - Nickel : 49.90 euros.



TECHPOWERUP