TECHPOWERUP nous propose le test du : MSI MPG CORELIQUID K240.



MSI est une marque qui n'a pas besoin d'être présentée. Elle fabrique tellement de produits dans le domaine du jeu vidéo que vous possédez ou avez possédé quelque chose de cette marque, que ce soit un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une carte mère, une carte graphique ou autre. Il suffit de dire que MSI est l'un des principaux acteurs du marché des passionnés de PC. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'ils se soient lancés dans d'autres domaines ces dernières années, comme celui du refroidissement pour PC.







Dans l'article d'aujourd'hui, je vais examiner le refroidisseur liquide MPG CORELIQUID K240 tout-en-un de MSI. Contrairement à la grande majorité des modèles sur le marché, cette offre fait les choses un peu différemment. Tout d'abord, il dispose d'un écran LCD sur la pompe et d'un ventilateur qui ajoute un flux d'air à la zone autour de la prise. Bien sûr, il possède la caractéristique préférée de tous : l'éclairage ARGB. À part cela, il s'agit d'un circuit fermé standard en métal mixte composé d'un radiateur en aluminium de 240 mm, de deux ventilateurs de 120 mm et d'un bloc CPU en cuivre avec une pompe. Ceci étant dit, bien qu'il ne soit pas révolutionnaire, cela ne signifie pas qu'il ne soit pas performant. Cependant, avant de faire l'éloge de l'unité elle-même, regardons-la de plus près.







TECHPOWERUP