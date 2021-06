SHARKOON nous propose un nouveau boitier PC : Le TG6M RGB.



En tant que variante du populaire TG6 RGB, le TG6M RGB offre non seulement un débit d'air amélioré grâce au panneau frontal en maille, mais c'est également le showroom idéal pour tous les amateurs de matériel. En conséquence, le panneau latéral en verre trempé est une fenêtre idéale pour mettre en valeur le matériel intégré. Trois ventilateurs LED RVB de 120 mm derrière le panneau frontal et un ventilateur LED RVB de 120 mm à l'arrière du boîtier permettent aux composants matériels d'être vus sous un nouveau jour. Le design intérieur, en revanche, garde les éléments disgracieux hors de vue.



























Refroidissement efficace



Pour que le TG6M RGB ne transpire pas même pendant un fonctionnement continu, le boîtier dispose d'une variété d'options de refroidissement. En particulier la vaste grille en métal perforé, qui couvre la partie avant du boîtier, garantira un flux d'air optimal. Derrière la grille se trouvent trois ventilateurs LED RVB adressables de 120 mm qui maintiennent le flux d'air et donnent à l'avant du boîtier un aspect radieux. Le panneau latéral en verre trempé permet un aperçu profond de l'intérieur, servant de vitrine pour le matériel installé. En même temps, le quatrième ventilateur LED RVB de 120 mm à l'arrière du boîtier illumine les composants intégrés avec des tons colorés.



Éclairage RVB atmosphérique



L'éclairage du TG6M RGB peut être personnalisé pour plaire à tous via des cartes mères avec une barrette 5V-D-coded-G. Si la carte mère n'a pas de connexion appropriée, des réglages manuels de couleur avec des effets d'éclairage prédéfinis sont également possibles en utilisant les commandes du boîtier.



Fraîcheur ajustable



Puisqu’il y a également de la place pour du matériel de haute performance dans le TG6M RGB, le boîtier est déjà équipé d'un système de refroidissement efficace. Si vous le souhaitez, le TG6M RGB offre une variété de possibilités pour augmenter encore les performances de refroidissement et ainsi exploiter pleinement le potentiel du matériel du boîtier. Pour un radiateur seulement, sans ventilateurs, l’avant du boîtier offre un espace considérable avec une hauteur d’installation allant jusqu'à 5,2 cm. Ceci est dû aux trois ventilateurs avant préinstallés étant sécurisés sur l’avant du châssis et opérant directement entre le panneau frontal et le tiroir de ventilation. Le tiroir de ventilation ainsi que les ventilateurs peuvent être enlevés, facilitant ainsi l’installation d’un radiateur d’une longueur maximale de 360 mm.



Intérieur généreusement dimensionné



Le matériel le plus moderne a non seulement besoin d’une capacité de refroidissement appropriée, mais aussi d'un espace suffisant pour être logé. Par conséquent, les cartes graphiques d'une longueur maximale de 40 cm peuvent facilement trouver de la place dans le boîtier, ainsi que des refroidisseurs CPU d'une hauteur maximale de 16,7 cm. Les alimentations électriques d'une longueur maximale de 20,5 cm auront également suffisamment d'espace. Afin d'avoir une capacité de stockage de données suffisante, le TG6M RGB peut également accueillir trois disques durs de 3,5" ou jusqu'à quatre SSD de 2,5".



Intérieur bien rangé



Pour s'assurer que le TG6M RGB ait toujours l'air bien rangé, le boîtier offre de nombreux chemins de câbles pour le câblage approprié de tous les composants. Il y a aussi un tunnel d'alimentation, derrière lequel les câbles gênants peuvent être cachés. De plus, toutes les entrées d'air sont protégées par des filtres anti-poussières amovibles. Les slots extra-longs garantissent que la plupart des ventilateurs et disques de stockage peuvent être positionnés avec flexibilité, ce qui rend l’installation de composants créative aussi facile que possible.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 90.90 euros.



SHARKOON