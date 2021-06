Seagate présente le FireCuda 520 SSD Cyberpunk 2077 Limited Edition.



Seagate présente le FireCuda 520 SSD Cyberpunk 2077 Limited Edition 1 To doté d'un dissipateur thermique Cyberpunk 2077 de couleur jaune personnalisé avec éclairage LED RVB. Il s'agit d'un disque solide sous licence officielle, un objet de collection parfait pour les fans du jeu. Le dissipateur thermique en alliage d'aluminium haute performance conçu sur mesure abaisse la température du SSD jusqu'à 22 °C (71°F) par rapport à la variante standard.







Comme la variante standard, le FireCuda 520 SSD Cyberpunk 2077 Limited Edition utilise l'interface PCIe Gen4 x4 pour atteindre des vitesses de lecture séquentielle de 5000 Mo/s et d'écriture séquentielle de 4400 Mo/s. Seagate ne produira que 2077 unités du FireCuda 520 SSD Cyberpunk 2077 Limited Edition.



Caractéristiques principales



- Conçu dans l'esprit de la licence officielle de Cyberpunk 2077, ce SSD est l'objet de collection idéal pour les fans du jeu.

- Sécurisez l'un des 2 077 SSD à collectionner créés.

- Illuminez votre plate-forme avec les LED Cyberpunk 2077 intégrées, avec RVB personnalisable.

- Notre SSD NVMe PCIe Gen4 offre des vitesses jusqu'à 9 fois supérieures à celles des SSD SATA.

- Profitez de performances de lecture/écriture séquentielles allant jusqu'à 5000/4400 Mo/s, et de lecture/écriture aléatoire allant jusqu'à 760 000/700 000 IOPS.

- La technologie de dissipation thermique aide votre SSD à maintenir des performances optimales pendant des périodes plus longues.

- L'effet de refroidissement du dissipateur thermique abaisse la température du SSD jusqu'à 22 °C (71°F).

- Construit pour jouer longtemps grâce à un DWPD de 0,7, un MTBF de 1,8 M et une capacité de 2800 TBW.

- Profitez de la tranquillité d'esprit avec la garantie Seagate de cinq ans, leader du secteur et le service de récupération des données Rescue de trois ans.



Spécifications



- Capacité : 1 To,

- Interface : PCIe Gen4 ×4, NVMe 1.3,

- Mémoire flash NAND : 3D TLC,

- Facteur de forme : M.2 2280,

- Max. Lecture séquentielle : 5000 Mo/s,

- Max. Ecriture séquentielle : 4400 Mo/s,

- TBW : 1800,

- Dimensions : 80,15 mm (L) x 22,9 mm (l) x 18,25 mm (H),

- Poids : 47 grammes.



Prix et disponibilité



Le Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition 1 To est disponible dans certaines régions. Il semble être listé à Taiwan pour : 240 Dollars.



