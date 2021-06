NVIDIA corrige l'erreur DPC_WATCHDOG_VIOLATION avec le hotfix 466.74.







Alors que de nouveaux drivers GeForce Game Ready devraient normalement voir le jour aujourd'hui, le 10 juin 2021, à l'occasion du lancement du nouveau GPU GeForce RTX 3070 Ti qui débarque une semaine après le GeForce RTX 3080 Ti, NVIDIA a mis en ligne le hotfix GeForce 466.74 afin de corriger au plus vite un gros problème de stabilité.







Un certain nombre d'utilisateurs ayant installé les derniers pilotes 466.63 rencontrent en effet un écran bleu de la mort (BSOD) présentant l'erreur DPC_WATCHDOG_VIOLATION. Ce message, généralement associé au code d'erreur 0x133, n'a rien de nouveau pour les systèmes Windows et peut apparaître pour différentes raisons comme un matériel défectueux, un pilote défaillant ou encore un simple bug logiciel. Par le passé, NVIDIA a d'ailleurs souvent proposé des correctifs pour ses drivers et cette erreur DPC WATCHDOG VIOLATION.



D'après NVIDIA, ce hotfix 466.74 corrige bien l'erreur DPC_WATCHDOG_VIOLATION causée par le pilote 466.63. Le constructeur précise par ailleurs que ce problème ne concerne que les GPU des familles Kepler (GeForce GTX 600/700 Series) et Turing (GeForce GTX 16/RTX 20 Series). Les autres générations Maxwell, Pascal et Ampere sont bizarrement épargnées.



Il s'agit de l'unique correction apportée par ce hotfix. Si vous rencontrez cette erreur, vous l'installerez sans doute au plus vite. En revanche, les autres utilisateurs peuvent attendre le prochain pilote de la branche R465 prévu normalement pour demain.



Téléchargement



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI.



