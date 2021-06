QNAP lance les routeurs QMiro-201W & QMiroPlus-201W Next-Gen Mesh Wi-Fi SD-WAN tri-bande.



QNAP Systems, Inc. (QNAP), un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le QMiro-201W et le QMiroPlus-201W. Ces deux routeurs offrent une solution SD-WAN pour le cloud domestique et le Mesh Wi-Fi tri-bande afin d'autonomiser le Mesh Wi-Fi à haute couverture et les applications de stockage. Avec le déploiement du cloud SD-WAN QuWAN, la sécurité Zero Trust et une solution de cloud domestique, la série QMiro permet un Wi-Fi domestique simple et sécurisé, un stockage en cloud avec des applications de mise en réseau à distance.



" En tant que première série de routeurs Wi-Fi Mesh de QNAP, le QMiro-201W et le QMiroPlus-201W fournissent à la fois un Wi-Fi Mesh stable dans les maisons et une connexion VPN SD-WAN pour les travailleurs à distance ", a déclaré Frank Liao, chef de produit de QNAP, ajoutant " Avec la solution Home Cloud 2.0, le QMiroPlus-201W simplifie grandement le déploiement du cloud privé à domicile pour offrir une expérience conviviale aux utilisateurs à domicile et fournit également aux travailleurs à distance un accès efficace entre l'entreprise, la maison et les clouds publics. "







Le QMiro-201W et le QMiroPlus-201W prennent en charge la transmission sans fil tri-bande Wi-Fi 5 et le handover Mesh Wi-Fi, garantissant ainsi des connexions Wi-Fi stables et une meilleure qualité de signal via un réseau Mesh Wi-Fi. Le QMiroPlus-201W comprend également deux baies pour lecteur SATA de 2,5 pouces afin de fournir un routeur Mesh Wi-Fi et une solution NAS intégrés pour le déploiement d'un Home Cloud sécurisé. La solution Home Cloud 2.0 offre une interface conviviale et diverses applications (notamment QuMagie, File Station, PLEX et QUSBCam2) pour que les utilisateurs bénéficient d'une expérience simplifiée du cloud. Avec Qsync, Hybrid Backup Sync (HBS) et HybridMount, les utilisateurs peuvent facilement profiter de la synchronisation des données, de la sauvegarde ou d'une solution de stockage dans le cloud public. Le déploiement du réseau cloud domestique intelligent est encore plus facile avec l'application mobile QuRouter exclusive de QNAP, où l'état de connexion du périphérique, le trafic réseau, les utilisateurs sans fil et d'autres informations sont toujours au bout des doigts de l'utilisateur.



En utilisant la solution SD-WAN QuWAN intégrée au QMiro-201W et au QMiroPlus-201W pour configurer des tunnels VPN maillés sécurisés avec divers périphériques QNAP (notamment les NAS, les commutateurs QGD et les routeurs QHora), les travailleurs distants peuvent non seulement profiter de réunions en ligne et de transmissions de données/voix fluides, mais aussi monter le stockage du NAS de leur entreprise sur leur QMiroPlus-201W pour un accès rapide et pratique aux fichiers importants. Le QMiro-201W et le QMiroPlus-201W suivent le concept de sécurité Zero Trust qui renforce la sécurité d'accès entre le VPN d'entreprise et les connexions périphériques pour le travail à distance. Grâce au VAP (Virtual AP) de niveau entreprise, le personnel informatique peut configurer jusqu'à quatre groupes SSID exclusifs pour différents services ou applications. Le cryptage Wi-Fi garantit que les utilisateurs peuvent profiter d'une transmission sans fil à haut débit avec la plus grande sécurité. Le QMiro-201W et le QMiroPlus-201W prennent également en charge le contrôle parental pour protéger les enfants des contenus inappropriés. Le SD-WAN fournit également le cryptage VPN IPsec et l'inspection approfondie des paquets pour garantir la sécurité de la transmission du réseau VPN.



Conçus pour les foyers modernes, les élégants QMiro-201W et QMiroPlus-201W, de couleur gris morandi, sont dotés d'une conception silencieuse qui garantit un fonctionnement frais, stable et silencieux, même en cas de forte charge. Les utilisateurs peuvent acheter en toute flexibilité un QMiroPlus-201W et plusieurs routeurs Wi-Fi maillés QMiro-201W pour créer un environnement Wi-Fi domestique complet et profiter d'une expérience Wi-Fi maillée à haute couverture.



Remarque : il est possible de déployer jusqu'à quatre routeurs intelligents QMiroPlus-201W et routeurs Wi-Fi maillés QMiro-201W (1 routeur + 3 satellites) sur un même site.



Spécifications principales



QMiro-201W



Processeur Qualcomm à quatre cœurs, 512 Mo de mémoire DDR3, deux antennes cachées à double bande (2.4G/5G), deux antennes cachées à bande unique (5 GHz) ; Prise en charge de la transmission sans fil Mesh tri-bande Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, et 802.11a/b/g/n) 2.4 GHz/5 GHz, MU-MIMO, OFDM ; 2x port RJ45 1GbE (1G/ 100M/ 10M) ; 1x port USB 3.2 Gen 1 ; Transfert de port, VPN et contrôle d'accès.



QMiroPlus-201W



Processeur Qualcomm quad-core, 512 Mo de mémoire DDR3, baies pour lecteur SATA 2,5 pouces, deux antennes cachées à double bande (2.4 G/5G), deux antennes cachées à bande unique (5 GHz) ; Prise en charge de Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, et 802. 11a/b/g/n), transmission sans fil Mesh tri-bande 2.4 GHz/5 GHz, MU-MIMO, OFDM ; 1x port de gestion hôte 2.5GbE, 4x port RJ45 1 GbE (1G/ 100M/ 10M) ; 1x port USB 3.2 Gen 1 ; Transfert de port, VPN et contrôle d'accès.



