Intel NUC 11 Extreme

Le NUC 11 Extreme d'Intel, dont le nom de code est Beast Canyon, est une version revisitée - et dans certains termes, une ré-imagination - de la gamme de NUC à performances extrêmes d'Intel. Les nouveaux NUC Beast Canyon prendront désormais en charge les cartes graphiques discrètes pleine longueur ainsi que l'élément de calcul d'Intel dans un seul boîtier compact 8L. L'élément de calcul, que nous avons déjà photographié auparavant, a maintenant été photographié de près, manifestant l'un des derniers ajouts d'Intel à sa base de données ARK - le NUC dispose d'un CPU Core i9-11900KB.











Intel a enregistré quatre processeurs de la ligne B sur son Arche : le i9-11900KB (débloqué, socket mobile, destiné au NUC) ; le i7-11700B ; le i5-11500B ; et le i3-11100B. Tous ces processeurs sont destinés au format NUC, font partie de la conception de la prochaine unité de calcul d'Intel et seront livrés dans un facteur de forme de carte d'extension qui comprend déjà le processeur mobile à socket (probablement dans un emballage BGA), les bâtonnets de RAM, le sous-système de stockage et le complexe d'entrée/sortie. Il reste à voir si ce nouveau facteur de forme convaincra les personnes intéressées par un tel système - la possibilité d'ajouter des cartes graphiques PCIe complètes peut apporter une certaine flexibilité, mais elle se fait au détriment de l'encombrement physique de la nouvelle génération de NUC.



Voici la fiche technique :









