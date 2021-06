Alphacool présente la borne Eiszapfen et le capteur de température pour les configurations de refroidissement liquide.



Alphacool présente les bornes de connexion Eiszapfen et la sonde de température Square avec un nouveau design en forme de cube. Le design anguleux et frappant se démarque clairement de l'apparence des capteurs généralement ronds.











On a délibérément renoncé à placer des logos élaborés, car la forme et la fonction de ces produits doivent être au premier plan. Grâce à leur conception compacte, le terminal de connexion Eiszapfen et le capteur de température Square peuvent être facilement intégrés dans n'importe quel circuit d'eau.











La borne de connexion permet de créer facilement des circuits parallèles, d'intégrer des sondes de température ou d'utiliser la borne comme pièce d'angle élégante. Les possibilités d'application sont multiples. Pour obtenir le poids total le plus faible possible, le terminal de connexion et le capteur de température sont fabriqués en acétal.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP