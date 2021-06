SteelSeries dévoile les PrismCaps - Nouveaux capuchons de touche PBT Doubleshot style Pudding.



SteelSeries, le leader mondial des périphériques de jeu et d'esports, a dévoilé aujourd'hui les SteelSeries PrismCaps. La nouvelle ligne de PrismCaps est conçue pour fournir aux joueurs l'option ultime pour améliorer et renforcer l'expérience de jeu à travers leurs claviers. Conçus pour offrir la plus grande compatibilité disponible pour les claviers mécaniques, les capuchons universels sont conçus pour la durabilité, l'ajustement, le placement et la précision. De plus, les PrismCaps offrent une apparence étonnante grâce à un design de style pudding "double shot" qui met en valeur la brillance de l'éclairage dynamique RGB.



















- Compatibilité maximale - C'est une question d'ajustement, de placement et de précision. Les SteelSeries PrismCaps comprennent deux jeux supplémentaires de capuchons de la rangée inférieure pour s'adapter à la plus large gamme de claviers mécaniques (SteelSeries, Razer, HyperX, Corsair, Ducky, etc.).

- Durabilité extrême - Conçus en PBT, l'un des matériaux les plus durs et les plus durables pour les capuchons de clavier, les SteelSeries PrismCaps conservent une texture et un aspect constants en cas d'utilisation extrême, même pour les joueurs les plus acharnés.

- Éclairage amélioré - Avec des millions d'options de couleurs, les joueurs peuvent alimenter leurs claviers avec un éclairage RVB brillant de type pudding, grâce à un design double shot spécialement conçu avec des côtés et des lettres translucides.

- Offrant une compatibilité, une durabilité et un éclairage RVB dynamique de premier ordre, les SteelSeries PrismCaps sont disponibles en noir et en blanc en Amérique du Nord pour : 34.99 euros, APAC pour 34.99 Dollars sur Steelseries.com. Choisissez parmi les dispositions US/UK/NORDIC.



TECHPOWERUP