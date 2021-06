Firmware correctif et Creative App 1.2 pour la Sound Blaster GC7.







Initialement sortie en début d'année pour la carte son externe Sound Blaster PLAY! 4, l'application de configuration unifiée Creative App a petit à petit été étendue à d'autres nouveaux périphériques comme le casque audio Sound Blaster JAM V2, la webcam Live! Cam Sync 1080p V2 mais aussi le DAC USB Sound Blaster GC7 dévoilé au mois d'avril.







D'ailleurs, Creative promettait rapidement après la sortie de l'amplificateur GC7 (voir l'actualité Quelques nouvelles sur les mises à jour Creative Sound Blaster) que son firmware et l'App seraient mis à jour courant mai 2021 afin d'offrir des correctifs aux premiers problèmes relevés par les utilisateurs.



Avec quelques jours de retard, ces mises à jour logicielles sont effectivement disponibles. Le site web de Creative n'a pas encore été actualisé mais à priori, cette nouvelle version 1.2.14.00 de la Creative App corrige bien le plantage de l'application lorsque l'on personnalise les boutons programmables C1, C2, C3 ou C4 de la GC7. D'autres améliorations ont probablement été ajoutées.



En ce qui concerne le firmware, une nouvelle version est également disponible. La mise à jour est directement proposée par l'App et permet de corriger le problème de latence du microphone observé lorsque les effets CrystalVoice sont désactivés.



Pour rappel, Creative évalue actuellement la possibilité d'ajouter à l'avenir de nouvelles fonctionnalités à la Sound Blaster GC7 comme l'attribution de profils aux boutons programmables ce qui pourrait toutefois prendre plusieurs mois avant de voir le jour. En attendant, une autre mise à jour du firmware pourrait bientôt voir le jour afin de corriger des problèmes de son surround avec les casques audio 7.1.



Téléchargement



- Application Creative App 1.2.14.00 pour Windows 10 32/64 bits : Cliquez ICI.



