SHARKOON nous propose : Le SHARK Disc.



Le SHARK Disc est un ventilateur LED RVB de 120 mm qui assure un flux d'air constant. Et qui, grâce à ses neuf LED RVB adressables, apportera également une bouffée d'air frais à l'intérieur du boîtier PC avec des effets d'éclairage impressionnants. De plus, grâce à ses points de contact caoutchoutés, les vibrations ne sont pas transmises au boîtier, assurant ainsi un fonctionnement silencieux.











Variété colorée



Neuf LED adressables fournissent un éclairage coloré et laissent briller l'intérieur du boîtier PC sous un nouveau jour. Un spectre de 16,8 millions de couleurs est disponible et peut être ajusté selon vos goûts personnels à l'aide de contrôleurs RVB ou via le logiciel de cartes mères compatibles.



Facile à connecter



Pour une compatibilité maximale, les LED RVB du ventilateur SHARK Disc peuvent être connectées via un connecteur 5 V-D-G à 3 broches ou un connecteur 5 V-D-coded-G à quatre broches, selon la carte mère ou le contrôleur.



Intégration simple



Le ventilateur SHARK Disc est compatible avec Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion et la plupart des autres marques avec un brochage approprié, permettant l'intégration dans les systèmes existants un jeu d'enfant.



Fonctionnement silencieux



Grâce à son roulement à fluide dynamique, le bruit généré par le ventilateur SHARK Disc est maintenu à un niveau agréablement bas même après de longues périodes de fonctionnement en continu. À 1000 tr/min, le niveau sonore du ventilateur ne dépasse pas la barre des 17,5 décibels.



Fonctionnement découplé



Le ventilateur SHARK Disc est équipé de points de contact en caoutchouc, qui réduisent le contact direct entre le ventilateur et le boîtier PC. De cela résulte une fluidité de fonctionnement optimale tout en minimisant les vibrations du boîtier.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



SHARKOON