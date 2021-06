Marvell lance le premier PHY Ethernet 1.6T de l'industrie avec des E/S PAM4 100G en 5nm.

Marvell lance le premier PHY Ethernet 1.6T de l'industrie avec des E/S PAM4 100G en 5 nm.



Marvell a présenté aujourd'hui le premier PHY Ethernet 1.6T du secteur avec des entrées/sorties électriques (E/S) 100G PAM4 en 5 nm. La demande d'une bande passante accrue dans le centre de données pour supporter la croissance massive des données entraîne la transition vers 1,6T (Terabits par seconde) dans le backbone Ethernet. Les E/S série 100G jouent un rôle essentiel dans l'infrastructure du cloud pour aider à déplacer les données à travers le calcul, la mise en réseau et le stockage de manière économe en énergie. Le nouveau PHY Alaska C de Marvell est conçu pour accélérer la transition vers les interconnexions série 100G et double les vitesses de bande passante de la génération précédente de PHY afin d'apporter de l'évolutivité aux charges de travail et applications cloud critiques en termes de performances, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.







La solution PHY Ethernet 1.6T de Marvell, le 88X93160, permet de réaliser des liaisons Ethernet 400G et 800G de nouvelle génération basées sur la série 100G pour les commutateurs à haute densité. Le doublement du taux de signalisation crée des problèmes d'intégrité du signal, ce qui rend nécessaire l'utilisation de dispositifs de rétraction pour les conceptions de commutateurs à nombre de ports élevé. Il est essentiel que les rétracteurs et les réducteurs utilisés pour ces applications soient extrêmement économes en énergie. Mis en œuvre dans le dernier nœud 5 nm, le Marvell 800GbE PHY permet une économie de 40% de la puissance d'E/S par rapport aux E/S existantes basées sur le PAM4 50G.



"La signalisation électrique série 100G est d'une importance vitale, car elle sert de vitesse fondamentale pour la prochaine génération de réseaux à haut débit", a déclaré Alan Weckel, fondateur et analyste technologique de 650 Group. "Les problèmes d'intégrité des signaux surviennent généralement lorsque les vitesses d'E/S augmentent. Alors que l'industrie passe à la signalisation électrique série 100G sur des commutateurs et des optiques haute densité, le PHY 1.6T de Marvell est la seule solution disponible sur le marché aujourd'hui pour soutenir cette transition."



Le 88X93160 de Marvell est le premier dispositif PHY du secteur entièrement conforme aux normes 802.3ck de l'IEEE pour les E/S série 100G et aux spécifications 800GbE de l'Ethernet Technology Consortium. Le dispositif prend en charge la fonctionnalité Gearboxing qui permet aux opérateurs de centres de données de bénéficier de toutes les capacités de bande passante des commutateurs ASIC avec des E/S série 100G tout en assurant l'interface avec les modules optiques 400G existants basés sur le PAM4 50G.



" La demande des centres de données pour le 400GbE et au-delà connaît une croissance exponentielle ", a déclaré Achyut Shah, vice-président senior et directeur général de l'unité commerciale PHY de Marvell. " Nous sommes très fiers de proposer le premier PHY double 1,6T du secteur avec des E/S PAM4 100G conçu pour les centres de données en nuage. Notre SerDes 112G en 5 nm affiche une puissance de pointe et améliore considérablement la valeur que l'Ethernet à haut débit apporte aux applications des centres de données en nuage. "



Avec l'introduction de ce nouveau PHY, Marvell renforce sa position de leader sur le segment des rétracteurs et réducteurs à haut débit avec un large portefeuille couvrant des vitesses de 10GbE à 800GbE et prenant en charge le cryptage MACsec et l'horodatage PTP conforme à la classe C IEEE1588. Avec la prise en charge des vitesses Ethernet jusqu'à 800GbE, le nouveau 88X93160 permet aux clients de construire des systèmes conformes aux dernières normes IEEE et de l'Ethernet Technology Consortium.



Le PHY 1.6T de Marvell intègre la solution SerDes 112G 5nm de la société, annoncée en novembre de l'année dernière, offrant des performances révolutionnaires avec la possibilité de fonctionner à 112G PAM4 sur des canaux avec une perte d'insertion >40dB. Cette technologie SerDes 112G 5nm sera conçue dans le portefeuille de commutateurs Prestera de Marvell, qui a fait ses preuves dans les segments des centres de données, des entreprises et des opérateurs. Elle a également été adoptée par de nombreux clients de l'offre ASIC 5nm de Marvell pour des applications d'infrastructure à haute performance sur une variété de marchés.



Disponibilité



Le Marvell 1.6T Ethernet PHY est disponible dès maintenant auprès de clients sélectionnés.



TECHPOWERUP