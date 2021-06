Lancement simultané des architectures AMD Zen 4 et RDNA3 en 2022.



AMD devrait présenter sa microarchitecture "Zen 4" de nouvelle génération et ses architectures graphiques RDNA3 à peu près en même temps, en 2022, selon les feuilles de route internes de la société vues par Broly_X1 sur Twitter, qui a déjà divulgué des feuilles de route d'AMD. La microarchitecture "Zen 4", en particulier, verra AMD lancer des processeurs basés sur le processus de fabrication du silicium en 5 nm et la première mise en œuvre d'un nœud EUV par la société. Avec "Zen 4" en 2022, la société pourrait viser le lancement d'une microarchitecture dite "Zen 3+" plus tard en 2021, qui combine le CCD "Zen 3" avec 64 Mo de cache vertical 3D, une caractéristique qui permet une augmentation de 15% des performances de jeu, selon la société.











L'architecture graphique RDNA3 pourrait faire l'objet de plus d'efforts pour améliorer les performances du raytracing en temps réel, avec plus de matériel à fonction fixe dédié au raytracing. Selon un rapport de PCGamesN, l'architecture pourrait connaître une augmentation des performances encore plus importante que celle observée entre RDNA et RDNA2. De l'autre côté de la barrière, "Zen 4" et RDNA3 se mesureront respectivement aux architectures "Meteor Lake" d'Intel et "ADA Lovelace" de NVIDIA. Le RDNA3 sera lancé vers la fin de l'année 2021, car AMD dispose déjà du nœud EUV de 5 nm pour le prototypage.



VIDEOCARDZ