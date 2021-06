Elgato lance la mise à jour d’application Stream Deck 5.0.



Elgato, fournisseur numéro 1 de périphériques et de logiciels destinés aux streamers et aux créateurs de contenus, a annoncé aujourd’hui le lancement de Stream Deck 5.0, une mise à jour d’application majeure introduisant le Stream Deck Store, une plateforme de distribution en ligne pour les plugins, les packs d’icônes, les tutoriels vidéo et les conseils professionnels, avec en plus des milliers de morceaux de musique et d’effets sonores libres de droits. Stream Deck 5.0 est disponible dès aujourd’hui en tant que mise à jour gratuite.



Stream Deck, l’interface tactile très populaire d’Elgato avec des touches LCD entièrement personnalisables, permet aux créateurs de contenus de contrôler plus facilement leurs nombreux outils et applications en quelques pressions de touches. Désormais, en plus d’améliorer l’expérience Stream Deck dans son ensemble, le Stream Deck Store met à disposition des créateurs une grande quantité de ressources numériques, qu’ils peuvent utiliser pour enrichir leur contenu et améliorer les valeurs de production de leurs streams. Le Stream Deck Store comprend cinq sections : Discover (Découvrir), Plugins (Plugins), Icons (Icônes), Music (Musique) et Sound Effects (Effets sonores).







Discover (Découvrir) : découvrir les dernières nouveautés de Stream Deck



Stream Deck est en constante évolution et les créateurs trouvent en permanence de nouvelles manières de l’utiliser. Dans la section Discover (Découvrir), les créateurs peuvent rester au fait des derniers plugins et mises à jour, visionner des tutoriels et des entretiens et trouver de l’inspiration pour explorer d’autres possibilités d’utilisation de Stream Deck.



Plugins (Plugins) : intégrer des applications et des outils à Stream Deck



Diffusion, montage, conception, développement, mise en réseau ou encore automatisation studio : les plugins Stream Deck améliorent la fluidité et le caractère intuitif de presque n’importe quel flux de travail informatisé. Les créateurs ont actuellement accès à plus de 100 plugins, tous étant faciles à parcourir et à installer grâce à la section Plugins accessible dans le Stream Deck Store. De nouveaux plugins sont ajoutés régulièrement par Elgato et ses partenaires, tandis que des développeurs indépendants équipés du Stream Deck SDK disponible gratuitement sont également en mesure de créer des plugins et de les ajouter au magasin.







Icons (Icônes) : superbes designs pour les touches Stream Deck



Les icônes de touche permettent aux créateurs d’identifier facilement les actions et d’obtenir une confirmation visuelle lorsqu’une commande a été exécutée. Les icônes permettent également de personnaliser l’apparence de Stream Deck et, désormais, les créateurs peuvent facilement télécharger une grande variété de packs d’icônes élégantes et prêtes à l’emploi, produites par des professionnels du graphisme tels que Visuals By Impulse. Comme avant, les créateurs peuvent également concevoir sur mesure leurs propres icônes.



Music (Musique) : des milliers de morceaux libres de droits



Les utilisateurs de Stream Deck peuvent facilement ajouter de la musique de haute qualité à l’introduction ou à la transition d’un stream. Musique hip-hop, dance, chill ou mélancolique - des milliers de morceaux de tous les styles populaires peuvent être intégrés à du contenu Twitch et YouTube sans enfreindre les droits d’auteur.







Sound Effects (Effets sonores) : des milliers d’échantillons libres de droits



Stream Deck est idéal pour déclencher des effets sonores. Des scratchs sur vinyle aux grincements de porte en passant par des applaudissements et des bruits de klaxon, la section Effets sonores contient des échantillons pour presque n’importe quel événement ou thème. Comme pour la musique, tous les effets sonores disponibles sur le Stream Deck Store éliminent le risque de recevoir des alertes DMCA et d’enfreindre les droits d’auteur.



Les interfaces de commande Stream Deck sont disponibles dans des versions à 6, 15 ou 32 touches, ainsi que sous forme d’application mobile avec quinze touches virtuelles. Elles fonctionnent toutes avec Stream Deck 5.0, ce qui rend la production audiovisuelle professionnelle accessible à tous les propriétaires actuels et futures de Stream Deck.



Disponibilité, garantie et tarifs



Stream Deck 5.0 est disponible pour tous les propriétaires d’appareils Stream Deck et peut être téléchargé immédiatement et gratuitement via n’importe quelle version de logiciel Stream Deck.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ELGATO