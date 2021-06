MSI présente le pack MPG GAMING MAVERIK.



MSI a annoncé son bundle MPG GAMING MAVERIK, qui comprend la carte mère MPG Z590 GAMING EDGE WIFI SP, le refroidisseur de liquide MPG CORELIQUID K360 SP et le boîtier PC MPG VELOX 100P AIRFLOW SP. Ce kit est également livré avec un processeur Intel Core i7-11700K et de la mémoire Trident Z Maverik, qui est co-marquée avec G.SKILL. Le MPG GAMING MAVERIK est là pour offrir une expérience fantastique aux utilisateurs exigeants.







Le design de la MPG GAMING MAVERIK a été peaufiné à l'intérieur comme à l'extérieur. Le schéma de couleurs vibrantes unifié à travers l'impression, l'animation et l'effet de lumière sur tous les composants présente une ambiance de fête. La cohérence du design représente l'évolution de la carte mère, du refroidisseur de liquide et du boîtier de PC de MSI.







Grâce aux années d'expérience de MSI dans le réglage des performances, le MPG GAMING MAVERIK montre la véritable puissance du CPU. Le Core i7-11700K est un processeur 8 cœurs avec 16 threads, offrant une fréquence de base de 3,60 GHz et 20 voies PCIe 4.0. Avec la technologie exclusive Core Boost de MSI, il fonctionne bien avec une fréquence de base prédéfinie à 4,80 GHz et libère la véritable puissance du processeur Core de 11e génération.







La mémoire incluse dans le bundle est co-marquée avec le fabricant de mémoire leader mondial G.SKILL et supporte la fréquence Intel XMP à 3600 MHz. "Au fil des ans, G.SKILL a travaillé en étroite collaboration avec MSI pour offrir aux joueurs de PC et aux bricoleurs du monde entier les performances extrêmes des mémoires de chaque génération de plateforme ", déclare Tequila Huang, Corporate Vice President de G.SKILL International. "Nous sommes ravis de nous associer à MSI pour le bundle MPG GAMING MAVERIK, basé sur le dernier chipset Intel Z590, afin de présenter les performances de cette nouvelle génération de plateforme en offrant une spécification de mémoire haute vitesse sous ce kit de mémoire Trident Z Maverik co-marqué avec MSI."







Enfin, l'expérience du bricolage est également importante pour nous. Le MPG GAMING MAVERIK dispose d'une carte mère, d'un processeur, d'une mémoire et d'un refroidisseur de liquide pré-configurés, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Avec les câbles d'extension d'alimentation à 24 broches et huit broches, les bricoleurs peuvent gérer les câbles facilement tout en configurant une alimentation. D'autres conceptions sans outils, telles qu'une porte battante à charnière et un filtre à poussière magnétique, sont également conviviales pour les bricoleurs.



Le MPG GAMING MAVERIK sera bientôt en vente en juin 2021, en quantité limitée. Ne le manquez pas si vous l'aimez. Cliquez ICI, pour en savoir plus sur MPG GAMING MAVERIK.



TECHPOWERUP